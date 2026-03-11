ETV Bharat / state

हरियाणा में कैसी है एलपीजी गैस की स्थिति? जल्दबाजी में ना करें ये काम, सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक

इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जंग के चलते घरेलू और कमर्शियल एलपीजी गैस को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है. जानें हरियाणा की स्थिति.

LPG Crisis In Haryana
LPG Crisis In Haryana (Etv Bharat)
करनाल/चरखी दादरी/गुरुग्राम: मिडिल ईस्ट में इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जंग का असर अब भारत में भी दिखने लगा है. घरेलू और कमर्शियल एलपीजी गैस को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है. कई जगह गैस एजेंसियों पर भीड़ उमड़ रही है. लोग सिलेंडर लेने के लिए कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं. ज्यादा परेशानी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और कैटरिंग व्यवसाय को हो रही है. अब सवाल ये कि क्या हरियाणा में भी लोगों के अंदर पैनिक की स्थिति बन रही है?

सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों के साथ की बैठक: इस मुद्दे पर चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठक की. सीएम आवास पर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई. बैठक में सीएम ने हरियाणा में गैस की स्थिति को लेकर समीक्षा की. इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को गैस की कालाबाजारी रोकने के आदेश दिए.

हरियाणा में कैसी है एलपीजी गैस की स्थिति? (Etv Bharat)

कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई में चुनौती: करनाल में ऑल इंडिया LPG डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन (पांच राज्यों) के प्रधान वीरेंद्र कुमार ने कहा कि देश के दूसरे राज्यों की तरह हरियाणा में भी कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई में परेशानी हो रही है. फिलहाल पर्याप्त मात्रा में कमर्शियल सिलेंडर नहीं पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि फिलहाल घबराने की स्थिति नहीं है, क्योंकि एजेंसी के पास पूरा स्टॉक है. बस पीछे से सप्लाई नहीं हो रही. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने साफ किया कि अभी कमर्शियल सिलेंडर की कमी नहीं हैं.

'घबराहट से बढ़ रहा है बाजार में दबाव': वीरेंद्र कुमार के अनुसार बाजार में जो थोड़ी बहुत घबराहट देखने को मिल रही है, उसका कारण गैस की कमी नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की जल्दबाजी है. कई लोग बुकिंग करते ही तुरंत सिलेंडर मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे अनावश्यक दबाव बन रहा है. उन्होंने कहा कि सभी को सामूहिक सोच के साथ धैर्य रखना चाहिए. हरियाणा में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है.

LPG Crisis In Haryana
गैस एजेंसी पर बढ़ रही लोगों की भीड़ (Etv Bharat)

'हरियाणा में नहीं घरेलू गैस की कमी': वीरेंद्र कुमार ने दावा किया कि "हरियाणा में घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है. आम उपभोक्ताओं को लगातार गैस की सप्लाई दी जा रही है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि बेवजह घबराकर सिलेंडर की जमाखोरी ना करें, क्योंकि घरेलू गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. कोशिश यही है कि किसी भी आम परिवार को गैस की कमी का सामना ना करना पड़े. अगर कोई उपभोक्ता अभी गैस बुक कराता है, तो उसे उसी दिन सिलेंडर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है.

25 दिन बाद ही होगी अगली बुकिंग: वीरेंद्र कुमार ने बताया कि व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए अब उपभोक्ता अगला घरेलू सिलेंडर 25 दिन के बाद ही बुक कर पाएंगे. इसका उद्देश्य ये है कि हर उपभोक्ता तक गैस की समान रूप से आपूर्ति पहुंच सके और किसी को भी अनावश्यक परेशानी ना हो.

LPG Crisis In Haryana
25 दिन बाद ही होगी अगली बुकिंग (Etv Bharat)

गुरुग्राम में गैस विक्रेताओं की बैठक: गुरुग्राम में गैस विक्रेताओं ने बैठक कर ताजा हालात पर चर्चा की. बैठक में फैसला किया गया कि किसी भी स्थिति में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं होने दी जाएगी और घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई को प्राथमिकता दी जाएगी. वहीं गैस एजेंसी संचालकों ने बताया कि शहर में फिलहाल घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है और सभी एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. हालांकि 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई में कुछ कमी की आशंका है. जिससे रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा संचालकों की चिंता बढ़ सकती है.

चरखी दादरी में गैस एजेंसियों पर लगी लोगों की भीड़: चरखी दादरी में एलपीजी और कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ने के बाद गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ बढ़ने लगी है. इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालातों की खबरों के बाद लोगों में गैस की किल्लत होने की आशंका दिखाई दे रही है. इसी के चलते कई लोग एहतियात के तौर पर पहले ही सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं.

LPG Crisis In Haryana
हरियाणा में नहीं एलपीजी गैस की कमी! (Etv Bharat)

पैनिक ना होने और अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील: घरेलू गैस सिलेंडर लेने पहुंची एडवोकेट जयबीर छिल्लर बताया कि फिलहाल गैस की कोई कमी नहीं है और वो सामान्य तरीके से गैस बुकिंग कराने के लिए ही एजेंसी पहुंचे हैं. एजेंसी की तरफ से ग्राहकों को मोबाइल पर मैसेज भेजकर भी जागरूक किया जा रहा है. मैसेज के जरिए लोगों से पैनिक नहीं होने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है. उन्होंने लोगों से अफवाहें ना फैलाने और जिम्मेदार नागरिक बनकर देश का साथ देने की अपील की है.

