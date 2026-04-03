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गुरुग्राम में LPG संकट से मजदूरों के सामने खाने का संकट, शहर में काम छोड़कर पलायन करने को मजबूर

80 रुपये किलो का एलपीजी 400 रुपये में भी सुलभ नहीं ( Etv Bharat )

गुरुग्रामः एलपीजी गैस की किल्लत अब आम लोगों के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी बड़ी परेशानी बनती जा रही है. गैस की कमी के कारण उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को खाने-पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वे पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं. इसका सीधा असर उद्योगों के संचालन पर पड़ रहा है और उद्योगपति चिंतित हैं. मजदूरों के पास एलपीजी कनेक्शन नहींः दरअसल अधिकांश मजदूर वर्ग के लोगों के पास घरेलू गैस का कनेक्शन नहीं है. वे छोटे सिलेंडरों को रिफिल कराकर अपना दैनिक काम चलाते थे, लेकिन अब छोटे सिलेंडरों की रिफिलिंग भी प्रभावित हो रही है. ऐसे में मजदूरों के सामने भोजन की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है. गुरुग्राम में LPG संकट से मजदूरों के सामने खाने का संकट (Etv Bharat) गैस की कमी से खाने में दिक्कतः महंगाई का असर भी साफ दिखाई दे रहा है, जो खाना पहले 30 रुपये में मिल जाता था, अब उसकी कीमत बढ़कर 60 रुपये तक पहुंच गई है. इससे मजदूरों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जिसे सहन करने में वे सक्षम नहीं है. मजदूरी करने वाले कर्मवीर ने कहा कि "खाने की दिक्तत हो रही है. गैस महंगी हो गई है और मिल नहीं रही है. 100 रुपये का खाना 130-150 मिल रहा है."