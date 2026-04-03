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गुरुग्राम में LPG संकट से मजदूरों के सामने खाने का संकट, शहर में काम छोड़कर पलायन करने को मजबूर

महंगी एलपीजी के कारण मजदूर वर्ग के सामने शहर में खाने का संकट हो गया है. बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं.

LPG crisis in Gurugram
80 रुपये किलो का एलपीजी 400 रुपये में भी सुलभ नहीं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 3, 2026 at 8:42 PM IST

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गुरुग्रामः एलपीजी गैस की किल्लत अब आम लोगों के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी बड़ी परेशानी बनती जा रही है. गैस की कमी के कारण उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को खाने-पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वे पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं. इसका सीधा असर उद्योगों के संचालन पर पड़ रहा है और उद्योगपति चिंतित हैं.

मजदूरों के पास एलपीजी कनेक्शन नहींः दरअसल अधिकांश मजदूर वर्ग के लोगों के पास घरेलू गैस का कनेक्शन नहीं है. वे छोटे सिलेंडरों को रिफिल कराकर अपना दैनिक काम चलाते थे, लेकिन अब छोटे सिलेंडरों की रिफिलिंग भी प्रभावित हो रही है. ऐसे में मजदूरों के सामने भोजन की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है.

गुरुग्राम में LPG संकट से मजदूरों के सामने खाने का संकट (Etv Bharat)

गैस की कमी से खाने में दिक्कतः महंगाई का असर भी साफ दिखाई दे रहा है, जो खाना पहले 30 रुपये में मिल जाता था, अब उसकी कीमत बढ़कर 60 रुपये तक पहुंच गई है. इससे मजदूरों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जिसे सहन करने में वे सक्षम नहीं है. मजदूरी करने वाले कर्मवीर ने कहा कि "खाने की दिक्तत हो रही है. गैस महंगी हो गई है और मिल नहीं रही है. 100 रुपये का खाना 130-150 मिल रहा है."

3 हजार में सिलेंडर कैसे भरवाएंः दशरथ सिंह ने कहा कि "इस सरकार में हमार बेरा गर्क कर दिया है. 18000 में गार्ड की नौकरी करते हैं. घर-परिवार है. 3-3 हजार में ब्लैक में सिलेंडर मिलता है. पहले जो खाना 100 रुपये में मिलता था, वह अब 150 रुपये में मिल रहा है. लग रहा है कि नौकरी छोड़कर घर मर जाएं. कम से कम रोज-रोज के परेशानी से मुक्ति तो मिलेगी."

'ऐसे में तो गुड़गांव खाली हो जायेगा': मजदूरी करने वाले बिजेंद्र ने कहा कि "जब से एलपीजी संकट हुआ है, 85-100 रुपये किलो का गैस 400 रुपये किलो में भी नहीं मिल रहा है. सरकार को सोचना चाहिए. हर चीज में दिक्कत आ रही है. गरीब आदमी कैसे रहे यहां. ऐसे में गुड़गांव खाली हो जायेगा. मजदूरों की किल्लत हो जायेगी. होटल से खाना मंगाकर कैस खाएं. यहां गुजारा करना मुश्किल है."

85 रुपये किलो का गैस 400 में भी नहीं मिल रहा हैः मजदूरी करने वाले चंद्रभान ने कहा कि "85-100 रुपये किलो का गैस अब 400 रुपये में मिल रही है. यहां रहना-खाना सब महंगा हो रहा है. अब यहां से छोड़कर जाना पड़ेगा."

स्थिति और भी गंभीर हो सकती हैः गौरतलब है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के चलते एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है. ऐसे में आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है, यदि आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ.

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