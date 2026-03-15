देवघर में एलपीजी संकट: ठप होने के कगार पर होटल व्यवसाय, श्रद्धालुओं और छात्रों पर भी असर
देवघर में एलपीजी के संकट से होटल व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. इसके अलावा छात्रों को भी परेशानी हो रही है.
Published : March 15, 2026 at 5:01 PM IST
देवघर: पूरे देश के साथ-साथ झारखंड में भी इन दिनों एलपीजी को लेकर अफरा तफरी का मौहल है. कई जिलों में गैस की समस्या धीरे-धीरे गंभीर होती जा रही है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर देवघर शहर में दिख रहा है. धार्मिक और पर्यटन नगरी के रूप में पहचान रखने वाला देवघर होटल व्यवसाय पर काफी हद तक निर्भर है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं. ऐसे में गैस की कमी ने यहां के होटल कारोबार को मुश्किल में डाल दिया है.
हजारों होटल प्रभावित, खाना बनाना मुश्किल
देवघर को अक्सर होटलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहां सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों छोटे-बड़े होटल और भोजनालय श्रद्धालुओं को भोजन उपलब्ध कराते हैं. बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा-अर्चना करने के बाद अधिकतर श्रद्धालु इन्हीं होटलों में भोजन करते हैं, जिससे होटल व्यवसाय लगातार चलता रहता है. लेकिन इन दिनों एलपीजी सिलेंडर की कमी ने होटल संचालकों की परेशानी बढ़ा दी है. कई होटल मालिकों का कहना है कि गैस की नियमित आपूर्ति नहीं होने से खाना बनाना मुश्किल हो गया है और ग्राहकों की संख्या भी घटने लगी है.
होटल संचालक प्रदीप सिन्हा बताते हैं कि गैस की कमी का सीधा असर उनके व्यवसाय पर पड़ रहा है. पहले जहां रोजाना बड़ी संख्या में ग्राहक भोजन करने आते थे, वहीं अब गैस की अनुपलब्धता के कारण समय पर खाना नहीं बन पा रहा है. ऐसे हालात में ग्राहकों की संख्या कम हो रही है और कई होटल संचालकों को यह चिंता सता रही है कि अगर स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो होटल बंद करने की नौबत भी आ सकती है.
वहीं, होटल संचालक आशीष कुमार का कहना है कि गैस नहीं मिलने के कारण उन्हें मजबूरी में इंडक्शन चूल्हे का सहारा लेना पड़ रहा है. लेकिन इंडक्शन पर बड़े पैमाने पर भोजन तैयार करने में काफी समय लग जाता है. इस वजह से ग्राहकों को ऑर्डर मिलने में देरी हो जाती है, जिससे कई बार उन्हें नाराजगी का सामना भी करना पड़ता है.
छात्रों पर भी बढ़ता आर्थिक बोझ
एलपीजी की बढ़ती कीमत और कमी का असर सिर्फ होटल कारोबार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर आम लोगों और विद्यार्थियों पर भी पड़ रहा है. संथाल परगना क्षेत्र में रह रहे कई छात्र भी इससे प्रभावित हैं. विद्यार्थी विवेक कुमार बताते हैं कि पहले गैस की रिफिलिंग करीब 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाती थी, लेकिन अब वही कीमत बढ़कर लगभग 150 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है. इससे छात्रों के खर्च में अचानक बढ़ोतरी हो गई है.
छात्रों का कहना है कि जो सिलेंडर पहले करीब 450 रुपये में रिफिल हो जाता था, अब उसकी कीमत लगभग 900 रुपये तक पहुंच गई है. ऐसे में उन्हें घर से अधिक पॉकेट मनी मंगवानी पड़ रही है, जो उनके परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहा है.
धार्मिक महत्व और पर्यटन पर खतरा
देवघर धार्मिक दृष्टि से देश के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है. यहां स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, वहीं 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी यहीं स्थापित है. इसी कारण हर दिन हजारों श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय व्यापार और राज्य के राजस्व को भी बढ़ावा मिलता है. लेकिन अगर गैस संकट के कारण श्रद्धालुओं को भोजन जैसी मूलभूत सुविधा के लिए भी परेशानी झेलनी पड़ेगी, तो इसका असर न केवल स्थानीय होटल व्यवसाय पर पड़ेगा बल्कि देवघर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर भी पड़ सकता है. इसका सीधा प्रभाव राज्य के पर्यटन और राजस्व पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.
इसी को देखते हुए होटल संचालकों और शहरवासियों ने सरकार से मांग की है कि एलपीजी की आपूर्ति जल्द से जल्द सामान्य की जाए, ताकि देवघर आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को राहत मिल सके और शहर का होटल व्यवसाय फिर से पटरी पर लौट सके.
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