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शर्मा जी की परेशानी नीतीश सरकार ने सुन ली!, अब शादी वाले घर में ऐसे मिलेगा गैस सिलेंडर

बिहार में शादी के लिए कैसे मिलेगा कॉमर्शियल सिलेंडर?, नीतीश सरकार ने बनाए नए नियम, जानिए कैसे मिलेगा LPG, पढ़ें

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 10, 2026 at 12:42 PM IST

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पटना: 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा और खरमास समाप्त होते ही मांगलिक और शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे. बिहार के कटिहार जिले के बंगाली टोला निवासी नारायण शर्मा के घर में आठ दिन बाद यानी 18 अप्रैल को उनकी बेटी की शादी है. लेकिन नारायण शर्मा गैस संकट से परेशान है, शादी के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर कैसे मिलेगा, यह चिंता उन्हें सता रही है.

शादी के लिए कैसे मिलेगा कॉमर्शियल सिलेंडर? : अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के बीच बिहार में गैस सिलिंडर की किल्लत ने चिंताएं बढ़ा दी है. हालांकि, कटिहार के नारायण शर्मा समेत उन तमाम लोग, जिनके घर में शादी-विवाह जैसे आयोजन होने है, उनके लिए राहत भरी खबर है. बिहार सरकार की तरफ से ऐसे आयोजन के लिए नए नियम बनाए गए हैं.

NEW RULES FOR COMMERCIAL LPG
बिहार में कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए नए नियम (ETV Bharat)

सभी DM और तेल कंपनियों को निर्देश : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र कुमार ने इस संबंध में तेल कंपनियों के महाप्रबंधकों और सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा हैं, जिसके तहत शादी-समारोहों और सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान ईंधन के इस्तेमाल को नियंत्रित किया जाएगा.

क्या है बिहार सरकार ने बनाए नए नियम? : बिहार सरकार के नए नियमों (अधिसूचना) के मुताबिक, आने वाले महीनों में शादियों, तिलक समारोह और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एसडीओ (सब-डिविजनल ऑफिसर) के पास आवेदन कर अनुमति लेनी होगी. इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से एलपीजी के सही इस्तेमाल और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. अब आइये जानते है आवेदन से लेकर गैस सिलेंडर घर पहुंचने तक क्या क्या करना होगा?.

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सिलेंडर के लिए लंबी कतारें (ETV Bharat)

शादी कार्ड, कितने मेहमान, देना होगा आवेदन : नए नियम के अनुसार, किसी भी शादी या सामाजिक कार्यक्रम के आयोजन से पहले एसडीओ की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है. आवेदक को एक फॉर्म (आवेदन) भरना होगा, जिसके साथ शादी का कार्ड संलग्न करना होगा. साथ ही फॉर्म में आने वाले मेहमानों की संख्या और आवश्यक सिलेंडरों की संख्या का विवरण देना होगा.

तब आपके घर पहुंचेगा बिहार में सिलिंडर : निर्देशों के मुताबिक, आवेदन करने के बाद, आपके आवेदन की समीक्षा होगी और समीक्षा के 7 दिनों के अंदर संबंधित गैस एजेंसी को गैस सिलेंडर की आपूर्ति के निर्देश जारी कर दिए जाएंगे, जिसके बाद आपके घर पर कॉमर्शियल सिलेंडर पहुंच जाएगा.

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शादी के लिए कैसे मिलेगा कॉमर्शियल सिलेंडर? (ETV Bharat)

शादी विवाह में घरेलू सिलेंडरों का उपयोग प्रतिबंधित : राज्य सरकार ने पाया कि बड़े कार्यक्रमों के दौरान अक्सर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का दुरुपयोग होता है, जिससे आम घरों में सिलेंडरों की कमी हो जाती है. इसलिए नए नियमों के मुताबिक, शादी विवाह और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग अनिवार्य है, और ऐसे कार्यक्रमों के लिए घरेलू सिलेंडरों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है.

'जनता को होने वाली असुविधा को रोकना' : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र कुमार के मुताबिक, ''इस बात पर जोर दिया कि इस कदम का उद्देश्य आने वाले शादी के मौसम के दौरान आम जनता को होने वाली असुविधा को रोकना और घरों तथा कार्यक्रम आयोजकों, दोनों के लिए एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है.''

थोड़ी राहत तो जरूर मिली- बोले शर्मा जी : अब नारायण शर्मा को बिहार सरकार के नए नियम से थोड़ी राहत तो जरूर मिली है. वे कहते हैं कि, ''सरकार के नियम थोड़े मुश्किल जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि इससे शादी की तारीख अब नहीं बदलनी पड़ेगी. अब मेहमानों का स्वागत अच्छे से हो पाएगा.''

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