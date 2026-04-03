LPG संकट: लकड़ी के चूल्हे पर पका 'माननीयों' का खाना, मेन्यू से गायब रहे पसंदीदा व्यंजन
LPG संकट का असर अब हिमाचल के पर्यटन पर भी पड़ने लगा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 6:44 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी की भारी कमी ने एक अनोखी स्थिति पैदा कर दी. शिमला में गुरुवार को खत्म हुए विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री और विधायकों का खाना गैस नहीं, बल्कि पारंपरिक लकड़ी के चूल्हों पर पकाया गय. यह मामला सिर्फ एक तकनीकी दिक्कत नहीं, बल्कि राज्य में बढ़ते गैस संकट की बड़ी तस्वीर भी दिखाता है.
LPG की कमी बनी बड़ी चुनौती
विधानसभा सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन यह सत्र अपनी चर्चाओं से ज्यादा 'चूल्हे वाली रसोई' के कारण याद किया जाएगा. कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी इतनी ज्यादा थी कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) को मजबूरन पुरानी व्यवस्था अपनानी पड़ी. होटल हॉलीडे होम, जो हर साल सत्र के दौरान खानपान की जिम्मेदारी संभालता है, इस बार बड़ी चुनौती से जूझता नजर आया.
'चूल्हे पर खाना बनाना आसान नहीं'
होटल के अनुभवी कुक धनी राम और शेफ अरुण के लिए यह किसी परीक्षा से कम नहीं था. लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन 500 से ज्यादा लोगों के लिए रोजाना तीन समय का भोजन तैयार करना बेहद मुश्किल होता है. चूल्हे की आंच को कंट्रोल करना कठिन होता है, इसलिए स्टाफ को सुबह जल्दी काम शुरू करना पड़ता था और पूरी टीम को दोगुनी मेहनत करनी पड़ी.
विधायकों के लिए बना सादा लेकिन पूरा मेन्यू
संसाधनों की कमी के बावजूद होटल प्रबंधन ने भोजन की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया. विधायकों के लिए तय मेन्यू में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया. खाने में चावल, रोटी, दाल, सलाद और मिठाई शामिल रही. इसके साथ नॉन-वेज विकल्प भी उपलब्ध कराया गया. तैयार भोजन को सुरक्षित कंटेनरों में भरकर विधानसभा तक पहुंचाया जाता था, ताकि समय और गुणवत्ता दोनों बनाए रखे जा सकें.
आधा हुआ होटल का मेन्यू
इस संकट का असर सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहा. होटल के नियमित मेन्यू पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा. पहले जहां करीब 100 तरह के व्यंजन बनाए जाते थे, अब उन्हें घटाकर लगभग 50 कर दिया गया है. ईंधन की कमी के चलते होटल को अपने ऑपरेशन सीमित करने पड़े, जिससे पर्यटकों के विकल्प भी कम हो गए हैं.
चाइनीज फूड पूरी तरह बंद
सबसे ज्यादा असर चाइनीज फूड पर पड़ा है. मंचूरियन, नूडल्स और फ्राइड राइस जैसे व्यंजन पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं. चाइनीज खाना बनाने के लिए तेज आंच और लगातार गैस प्रेशर की जरूरत होती है, जो लकड़ी के चूल्हों पर संभव नहीं है. इसलिए उपलब्ध ईंधन को सिर्फ जरूरी भोजन बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है.
पर्यटन पर भी पड़ा असर
शिमला जैसे पर्यटन स्थल में यह स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है. अगर सरकारी होटल ही इस तरह के संकट से जूझ रहे हैं, तो छोटे ढाबों और निजी होटलों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है. मौजूदा हालात ये हैं कि इसका असर अब हिमाचल के पर्यटन पर भी पड़ने लगा है. जिससे पर्यटकों का अनुभव प्रभावित हुआ है. एलपीजी संकट ने साफ कर दिया है कि ईंधन आपूर्ति में छोटी सी कमी भी बड़े स्तर पर असर डाल सकती है. विधानसभा जैसे अहम आयोजन में चूल्हे पर खाना बनना इस बात का संकेत है कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाना जरूरी है.
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