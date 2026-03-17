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भरतपुर में गैस डिलीवरी के नाम पर हॉकर कर रहे बड़ा खेल, 3 दिन में 20 से अधिक सिलेंडर जब्त

हर सिलेंडर से थोड़ी गैस निकालकर हॉकर अतिरिक्त मुनाफा कमाते हैं, जबकि उपभोक्ताओं को गैस जल्दी खत्म होने की समस्या का सामना करना पड़ता है.

सिलेंडर ब्लैक मार्केटिंग
सिलेंडर ब्लैक मार्केटिंग (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 17, 2026 at 3:52 PM IST

4 Min Read
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भरतपुर : रसोई तक पहुंचने से पहले ही गैस सिलेंडर में सेंध लगाई जा रही है. ये खेल कोई और नहीं बल्कि हॉकर कर रहे हैं. डिलीवरी के नाम पर हॉकरों का ऐसा खेल सामने आया है, जिसमें रास्ते में ही सिलेंडर से गैस निकालकर उपभोक्ताओं को कम मात्रा में सप्लाई दी जा रही है. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आया और महज तीन दिनों में छापेमारी कर 20 से अधिक सिलेंडर जब्त कर इस पूरे खेल का पर्दाफाश किया है.

जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि विभाग को कई स्तरों से शिकायतें और इनपुट मिल रहे थे कि घरेलू गैस का दुरुपयोग हो रहा है. इसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया. इस अभियान के तहत प्रवर्तन दल ने शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की और छह स्थानों पर अनियमितताएं पाई गईं. इन स्थानों से करीब 20 से अधिक गैस सिलेंडरों को जब्त किया गया है. जब्त किए गए सिलेंडरों के मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर न्यायालय में धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है.

जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल (ETV Bharat Bharatpur)

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व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडर : उन्होंने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग कर रहे थे, जो नियमों के विपरीत है. घरेलू गैस केवल घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित होती है, लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल व्यवसायिक गतिविधियों में कर रहे हैं, जिससे गैस की आपूर्ति व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है. विभाग अब इस पहलू पर भी विशेष नजर बनाए हुए है और ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है.

'बांसुरी' से खेल : उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ हॉकर सिलेंडर डिलीवरी के दौरान गैस निकालकर उपभोक्ताओं को कम गैस वाले सिलेंडर दे रहे हैं. इस इनपुट के आधार पर एक स्थान पर छापा मारा गया, जहां एक हॉकर को अनधिकृत स्थान पर सिलेंडर रखते हुए पकड़ा गया. मौके से गैस निकालने में उपयोग होने वाला उपकरण, जिसे बांसुरी कहा जाता है, भी बरामद किया गया. विभाग ने सिलेंडर के साथ इस उपकरण को भी जब्त कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

सिलेंडर जब्त
सिलेंडर जब्त (ETV Bharat Bharatpur)

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ऐसे करते हैं हॉकर गैस की चोरी : जांच में सामने आया है कि कुछ हॉकर गोदाम से सिलेंडर उठाकर उपभोक्ता के घर पहुंचने से पहले सुनसान या कम भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर रुक जाते हैं. वहां वे बांसुरी नामक विशेष उपकरण की मदद से सिलेंडर से थोड़ी-थोड़ी गैस निकाल लेते हैं. इसके बाद वही सिलेंडर सील्ड बताकर उपभोक्ताओं के घर पहुंचा दिया जाता है. बाहरी रूप से सिलेंडर सामान्य दिखता है, जिससे उपभोक्ता को तुरंत इस धोखाधड़ी का अंदाजा नहीं होता. इस तरीके से हर सिलेंडर से थोड़ी गैस निकालकर हॉकर अतिरिक्त मुनाफा कमाते हैं, जबकि उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है और गैस जल्दी खत्म होने की समस्या का सामना करना पड़ता है.

हर सिलेंडर से थोड़ी गैस निकालने का खेल
हर सिलेंडर से थोड़ी गैस निकालने का खेल (ETV Bharat Bharatpur)

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उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए निगरानी और सख्ती बढ़ा दी है. जिला कलेक्टर के निर्देश पर उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी कर रही हैं. वहीं, जिला स्तर पर भी एक विशेष प्रवर्तन दल सक्रिय रूप से काम कर रहा है, जो लगातार सूचनाएं जुटाकर कार्रवाई कर रहा है. विभाग पूरी तरह से सतर्क है और जहां कहीं भी घरेलू गैस का दुरुपयोग या चोरी की सूचना मिलेगी, वहां तुरंत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि उन्हें गैस डिलीवरी में किसी प्रकार की अनियमितता दिखाई दे, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

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