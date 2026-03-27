ANMCH में चूल्हे पर बन रहा 600 मरीजों का भोजन, गैस की किल्लत से मरीजों के खाने पर संकट
बिहार में गैस की किल्लत का असर सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए बनने वाले भोजन पर दिखने लगा है. पढ़ें पूरी खबर
Published : March 27, 2026 at 8:44 PM IST|
Updated : March 27, 2026 at 8:52 PM IST
गया : बिहार के गया में 'मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल' में एलपीजी संकट का असर दिख रहा है. मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कमर्शियल एलपीजी गैस सीमित ही मिल रहे हैं, जिसके कारण होने वाली मुश्किल स्थिति से निपटने के लिए पांच चूल्हे बनाए गए हैं. इन पांच चूल्हों की मदद से मरीजों के तीन टाइम का भोजन बनाया जा रहा है. चूल्हा पर भोजन बनाए जाने से रसोई संभालने वाली जीविका दीदीयां भी खासे परेशान है. यही स्थिति लगातार रही, तो आने वाले समय में और भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है.
एनएमसीएच में कॉमर्शियल गैस की किल्लत : मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रसोई बनाने वाली जीविका दीदी सोनी कुमारी बताती हैं कि गैस की किल्लत के कारण परेशानी बढ़ गई है. टाइम से खाना किसी प्रकार से ईंट मिट्टी के बने चूल्हे पर कोयला और लकड़ी के ईंधन से बनाया जा रहा है. इससे मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों के लिए कैंटीन में रसोई का काम संभालने वाली जीविका दीदी काफी परेशान है.
''लकड़ी और कोयला की मदद से आखिर कब तक खाना बनाएंगे. काफी मुश्किल हो रही है. गैस एकदम से नहीं आ रहा है. जो गैस भी आ रहे हैं, उस पर सिर्फ रोटी बन रही है. इसके अलावा पिछले 15 दिनों से पांच चूल्हे जलाए जा रहे हैं. सुबह से धूप में खट कर मरीजों का खाना चूल्हे पर बना रहे हैं. काफी दिक्कत ज्यादा हो रही है.''- सोनी कुमारी, जीविका दीदी की रसोईं
600 मरीजों का चूल्हे पर बनता है भोजन : जीविका दीदी ने मांग की है कि यहां कमर्शियल LPG गैस की उपलब्धता कराई जाए, ताकि मुश्किलें कम हो और आराम से 600 मरीज का रोजाना खाना बना सके. यह एक दिन की बात नहीं है. अब यहां पिछले 15 दिनों से चूल्हे पर खाना पक रहा है. स्थिति है कि गैस कभी मिला तो थोड़ा बहुत उसपर काम हो रहा है, बाकी काम चूल्हे पर ही हो रहे हैं. चूल्हा भी जो बनाया गया है, वह बाहरी परिसर में है, जहां धूप में खड़ा होकर काम करना पड़ता है.
एक सिलेंडर और चूल्हे का हो रहा उपयोग : वहीं, कैंटीन मैनेजर का दावा है कि चूल्हे का उपयोग कर मरीजों का खाना बनाया जा रहा है. फिलहाल में वैसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है. किंतु यही स्थिति आने वाले समय में रही तो मुश्किल और भी बढ़ सकती है. गैस पर भोजन बनाने से बर्तन भी कम गंदे होते थे. किंतु चूल्हे पर भोजन बनाने में उपयोग होने वाले बर्तन काले हो जाते हैं, जिससे उसकी सफाई करनी मुश्किल होती है.
''परेशानी बढी है. किंतु टाइम से रोजाना खाना बन रहा है. वैकल्पिक रूप में चूल्हे की मदद से 600 मरीजों का प्रतिदिन खाना बनाया जा रहा है. महीने में 60 कमर्शियल गैस की जरूरत है. किंतु अभी कमी हो गई है, जिसके कारण एक सिलेंडर का यूज हमलोग कर रहे हैं और वैकल्पिक तौर पर चूल्हे का उपयोग किया जा रहा है.''- मनीष दीपक, कैंटीन मैनेजर, मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया
मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल का मैन्यू : मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल का मेन्यू इस प्रकार है. सुबह के मेन्यू में मरीजों को बाॅयल अंडा, मौसमी फल, ढाई सौ ग्राम दूध और ब्रेड दिया जाता है. वही, लंच में मरीजों को चावल दाल और सब्जी दी जाती है. रात में रोटी सब्जी और दाल भोजन में मरीजों को दिया जाता है. तीनों समय मरीजों को भोजन की उपलब्धता कराई जा रही है. किंतु यहां गैस संकट के कारण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मेस चूल्हों के सहारे चल रही है.
जेपीएन में ऑर्डर लेना बंद : गया के जिला अस्पताल जयप्रकाश नारायण अस्पताल में ब्लैक में कमर्शियल सिलेंडर गैस की खरीदी कर मरीजों का खाना बनाया जा रहा है. जीविका दीदी रीना कुमारी बताती है, कि पहले गैस नियमित रूप से आता था, तो आराम से खाना बनता था और मरीजों के अलावा अन्य का भोजन बनता था. जेपीएन में जीविका दीदी की रसोई संचालित है. किंतु अब यहां सिर्फ मरीजों का भोजन बन रहा है.
''अभी कमर्शियल गैस ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है. 3 हजार देकर कमर्शियल गैस की खरीददारी कर रहे हैं. जीविका दीदी की रसोई से मरीजों को किसी प्रकार से भोजन बनाकर दिया जा रहा है. प्रतिदिन 35 से 40 मरीजों को यहां से भोजन बन रहा है. पहले हम लोग शुल्क के साथ भोजन के लिए आर्डर भी लेते थे, जिसमें अस्पताल में आए मरीज के परिजन और स्टाफ आदि भी शामिल थे. किंतु अब जीविका दीदी की अतिरिक्त आमदनी का जरिया खत्म हो गया है.''- बेबी कुमारी, जेपीएन मे जीविका दीदी की रसोई की लेखपाल
कॉमर्शियल सिलेंडर की कमी : मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रमंडल के गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नवादा के मरीज आते हैं. वहीं पड़ोसी राज्य झारखंड से भी यहां मरीज आते हैं. इस तरह देखा जा रहा है, कि एलपीजी संकट के बीच मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भोजन अभी चूल्हों पर बन रहा है. हालांकि इससे जीविका दीदी को परेशानी हो रही है, जो की रसोई बनती हैं. आने वाले दिनों में यही स्थिति रही तो परेशानियां और बढ़ सकती हैं. क्योंकि खुले परिसर में चूल्हे पर भोजन बनाना काफी मुश्किल काम है.
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