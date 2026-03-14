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एलपीजी सिलेंडर शॉर्टेज की अफवाहों पर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त, जमाखोरी पर कार्रवाई, 741 सिलेंडर जब्त

मुख्य सचिव विकास शील ने 12 मार्च को खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले और ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता की समीक्षा की. इसके बाद 13 मार्च को संचालक खाद्य विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है, जो ईंधन की आपूर्ति और वितरण पर लगातार नजर रखेगी.

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि प्रदेश में सभी ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और अब तक 102 स्थानों से 741 गैस सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं.

जमाखोरी के खिलाफ अभियान, 741 सिलेंडर जब्त

खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम प्रदेशभर में संदिग्ध स्थानों पर आकस्मिक जांच कर रही है. इस कार्रवाई के दौरान अब तक 102 जगहों से कुल 741 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा 392 सिलेंडर रायपुर जिले से और 130 सिलेंडर बिलासपुर से बरामद किए गए हैं.

प्रदेश में 5 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, 540 वितरकों के जरिए आपूर्ति

राज्य में इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम कंपनियों के कुल 5 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट संचालित हैं. इन प्लांट्स में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और पूरी क्षमता से बॉटलिंग का काम किया जा रहा है. इनसे प्रदेश के सभी जिलों में मौजूद 540 एलपीजी वितरकों को नियमित रूप से रिफिल सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इसके अलावा राज्य में 2,465 पेट्रोल और डीजल पंपों के माध्यम से उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति की जा रही है.

उपभोक्ताओं को सलाह – 25 दिन बाद ही करें सिलेंडर बुकिंग

ऑयल कंपनियों ने रिफिल सिलेंडर बुकिंग के लिए पिछली बुकिंग के बाद 25 दिन का अंतराल तय किया है. उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय के बाद ही सिलेंडर बुकिंग करें और एक बार बुकिंग होने के बाद बार-बार बुकिंग का प्रयास न करें, ताकि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके.

अफवाहों से सावधान रहने की अपील, शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी

राज्य सरकार ने कहा है कि एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह या दुष्प्रचार से आम नागरिक सतर्क रहें. ईंधन की आपूर्ति या वितरण से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए खाद्य विभाग के कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 और 1967 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिसका त्वरित निराकरण किया जाएगा.