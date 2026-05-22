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रसोई गैस संकट से चमकी बिहार के मजदूर की किस्मत! चलता-फिरता मसाज पार्लर हुआ फेमस

रसोई गैस की किल्लत के बाद घर लौटे दरभंगा के श्याम लाल दास काफी खुश हैं. चलता-फिरता मसाज पार्लर काफी फेमस हो गया है. पढ़ें.

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चलता-फिरता मसाज पार्लर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 22, 2026 at 2:54 PM IST

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दरभंगा: "पहले मैं यूपी के बरेली बाजार में मजदूरी करता था. लेकिन गैस की किल्लत हो गई. मैं इतना नहीं कमाता कि होटल में खा सकूं. इसलिए वापस आना पड़ा." यह कहना है श्याम लाल दास का. रसोई गैस की किल्लत ने उनकी पूरी दुनिया ही बदलकर रख दी है.

रसोई गैस की किल्लत के कारण घर वापसी: पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण भारत में रसोई गैस की भारी किल्लत हो गई है, जिस कारण गैस एजेंसी के सामने लंबी-लंबी लाइन देखने को मिल रही है. रसोई गैस की किल्लत और सिलिंडर को लेकर मची होड़ के बीच बाहर काम कर रहे प्रवासियों को घर वापसी करनी पड़ रही है. उन्हीं लोगों में से एक दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के डरहार गांव के श्याम लाल दास भी हैं.

चलता-फिरता मसाज पार्लर हुआ फेमस (ETV Bharat)

श्याम लाल दास का चलता फिरता मसाज पार्लर: भले ही श्याम लाल दास रसोई गैस की किल्लत के कारण वापस अपने घर आ गए हैं. लेकिन ये वापसी उनके लिए एक बड़ा अवसर बन गया है. वापसी के बाद तीन बच्चों के पिता श्याम लाल दास के सामने कमाने-खाने की समस्या खड़ी हो गई. तब उन्होंने चलता-फिरता मसाज पार्लर (मोबाइल मसाज पार्लर) शुरू किया.

"पिछले महीने घर आए और कुछ दिन तक बेरोजगार हो गए. खाने-पीने की दिक्कत होने लगी. कमाई कुछ नहीं थी. तब मैंने घूम-घूमकर मसाज करने का निर्णय लिया. यूनिवर्सिटी में आए हैं, यहां अच्छी कमाई है. रोज 700 से 1000 रुपये तक कमा लेते हैं."- श्याम लाल दास, मसाज पार्लर चलाने वाले मजदूर

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साइकिल में कुर्सी और मसाज की सामग्री (ETV Bharat)

बढ़िया हो रही कमाई: श्याम लाल ने बताया कि घर से बारह बजे निकलते हैं और शाम के आठ बजे तक घूम-घूमकर मसाज पार्लर चलाते हैं. साइकिल पर एक कुर्सी रख लेते हैं. दो तरह का तेल रहता है और लोगों का घूम-घूमकर मसाज करते हैं. परिवार चलाने में आसानी हो रही है. घर में पत्नी और तीन बच्चे भी हैं. वहां (उत्तर प्रदेश) की अपेक्षा यहां ज्यादा सुकून मिल रहा है. यहां अपने लोगों के बीच हर तरह की मदद भी मिल जाती है.

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मसाज करते श्याम लाल दास (ETV Bharat)

बड़े शहरों में का करते हैं बिहार के लोग: यूपी, दिल्ली, सूरत और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में गैस की कमी और बढ़ी हुई कीमतों (कुछ जगहों पर ₹400/किलो या ₹4000-₹5000 प्रति सिलेंडर तक) के कारण छोटे होटल, कैंटीन और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं. मजबूरी में लोग पलायन कर रहे हैं और घर लौटे कई लोग अब स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे काम, खेती और मजदूरी कर गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं.

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