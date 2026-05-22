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रसोई गैस संकट से चमकी बिहार के मजदूर की किस्मत! चलता-फिरता मसाज पार्लर हुआ फेमस

दरभंगा: "पहले मैं यूपी के बरेली बाजार में मजदूरी करता था. लेकिन गैस की किल्लत हो गई. मैं इतना नहीं कमाता कि होटल में खा सकूं. इसलिए वापस आना पड़ा." यह कहना है श्याम लाल दास का. रसोई गैस की किल्लत ने उनकी पूरी दुनिया ही बदलकर रख दी है.

रसोई गैस की किल्लत के कारण घर वापसी: पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण भारत में रसोई गैस की भारी किल्लत हो गई है, जिस कारण गैस एजेंसी के सामने लंबी-लंबी लाइन देखने को मिल रही है. रसोई गैस की किल्लत और सिलिंडर को लेकर मची होड़ के बीच बाहर काम कर रहे प्रवासियों को घर वापसी करनी पड़ रही है. उन्हीं लोगों में से एक दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के डरहार गांव के श्याम लाल दास भी हैं.

चलता-फिरता मसाज पार्लर हुआ फेमस (ETV Bharat)

श्याम लाल दास का चलता फिरता मसाज पार्लर: भले ही श्याम लाल दास रसोई गैस की किल्लत के कारण वापस अपने घर आ गए हैं. लेकिन ये वापसी उनके लिए एक बड़ा अवसर बन गया है. वापसी के बाद तीन बच्चों के पिता श्याम लाल दास के सामने कमाने-खाने की समस्या खड़ी हो गई. तब उन्होंने चलता-फिरता मसाज पार्लर (मोबाइल मसाज पार्लर) शुरू किया.

"पिछले महीने घर आए और कुछ दिन तक बेरोजगार हो गए. खाने-पीने की दिक्कत होने लगी. कमाई कुछ नहीं थी. तब मैंने घूम-घूमकर मसाज करने का निर्णय लिया. यूनिवर्सिटी में आए हैं, यहां अच्छी कमाई है. रोज 700 से 1000 रुपये तक कमा लेते हैं."- श्याम लाल दास, मसाज पार्लर चलाने वाले मजदूर