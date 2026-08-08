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15 अगस्त तक करा लें एलपीजी कनेक्शन की e-KYC, वरना होंगी बड़ी मुश्किलें, जानिये क्यों

देहरादून: घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है. जिले में एलपीजी कनेक्शन की e-KYC कराने की प्रक्रिया को लेकर गैस कंपनियों और जिला पूर्ति विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है. उपभोक्ताओं को 15 अगस्त तक अपनी e-KYC पूरी कराने की अपील की गई है. तय समय सीमा तक e-KYC नहीं कराने पर आने वाले समय में गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है.

e-KYC नहीं कराने पर कनेक्शन हो सकता है निष्क्रिय: गैस कंपनियों के मुताबिक, e-KYC पूरी नहीं होने पर संबंधित घरेलू गैस कनेक्शन को निष्क्रिय श्रेणी में रखा जा सकता है. इससे घरेलू श्रेणी के तहत मिलने वाले लाभ भी प्रभावित हो सकते हैं. ऐसे उपभोक्ताओं को नियमानुसार व्यावसायिक श्रेणी के सिलेंडर की दरों के अनुसार शुल्क देना पड़ सकता है.

फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शन की होगी पहचान: घरेलू गैस कनेक्शनों का आधार आधारित सत्यापन करने का उद्देश्य फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शनों की पहचान करना और गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाना है. इसके साथ ही वास्तविक उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड अपडेट करने और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी. विभाग के मुताबिक, एलपीजी और पीएनजी दोनों तरह के कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं का डाटा भी e-KYC प्रक्रिया के जरिए बेहतर तरीके से चिन्हित किया जा सकेगा.