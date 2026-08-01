ETV Bharat / state

कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम कम, जानिए मध्य प्रदेश के किस शहर में कितना है दाम?

गैस डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह कवरेती ने बताया, "पहले कमर्शियल सिलेंडर जिसका वजन 19 किलो हुआ करता है, उसके दाम 2978 रुपए थे. सरकार ने 191 रुपए की बड़ी राहत देते हुए 2787 रुपए कर दिया है. यह छोटे दुकानदारों के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी बड़ा राहत भरा का कदम है."

छिंदवाड़ा जिले में 19 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत अब से पहले 2978 हुआ करती थी. 1 अगस्त से कम हुए 191 रुपए के बाद अब 2787 रुपए में छिंदवाड़ा में 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर लोगों को मिलेगा. वही 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है.

छिंदवाड़ा: ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वजन वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत कम करके आम लोगों सहित व्यापारियों को भी खासी राहत दी है. एक तरफ जहां व्यापारियों को राहत मिली है तो वहीं अब होटल और सड़क किनारे कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग कर खाने का व्यापार करने वाले व्यापारियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी दाम में राहत मिलने की उम्मीद है.

गैस एजेंसियों के ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार भोपाल में 2743 तो इंदौर में 2846, वहीं जबलपुर में 2957 ग्वालियर में 2963.50 पैसे रुपए तो उज्जैन में 2908 रुपए में कमर्शियल गैस सिलेंडर मिलेगा.

मध्य प्रदेश के खंडवा में 2875 रुपए, देवास में 2850 रुपए, छिंदवाड़ा में 2787 रुपए, बैतूल में 2783 रुपए, दमोह में 2782 रुपए, रायसेन में 2779 रुपए, सागर में 2778 रुपए तो वहीं शाजापुर में 2749 रुपए में कमर्शियल गैस सिलेंडर मिलेगा. सबसे महंगा रीवा में 2991.50 पैसे और सबसे सस्ता भोपाल में 2743 में 19 किलोग्राम का कमर्शियल गैस सिलेंडर मिलेगा.

रेहड़ी वाले और कैटरिंग को मिलेगी राहत

कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से सबसे ज्यादा दिक्कत सड़क के किनारे रेहड़ी और हाथ ठेला लगाकर खाने का सामान बेचने वालों को हो रही थी. गैस के दाम बढ़ने से इन्होंने भी अपने दाम बढ़ाए थे, जिससे ग्राहकी की कम हो गई थी और उनका व्यापार ठप हो रहा था.

ऐसे ही हाल कैटरिंग संचालकों के थे जो किसी भी कार्यक्रम में ऑर्डर लेते थे, अचानक गैस के दामों बढ़ने से इनका भी धंधा बंद हो रहा था. गैस के दाम कम होने से अब फुटपाथ सहित कैटरिंग में भी खाने के दाम कम हो जाएंगे, जिससे आम लोगों को भी राहत मिलेगी और उनके व्यापार में भी फायदा होगा.

लकड़ी के चूल्हे का सहारा ले रहे छोटे दुकानदार

गैस के दाम बढ़ने के साथ ही सिलेंडरों की सप्लाई में भी दिक्कत आ रही थी, जिसके कारण अधिकतर छोटे दुकानदारों ने दुकानों में लकड़ी के चूल्हे का सहारा लेना शुरू कर दिया था. इसका सबसे बड़ा नुकसान पर्यावरण को हो रहा था एक तरफ जहां धुआ हो रहा था वहीं लकड़ी कटाई के भी ज्यादा मामले सामने आने लगे थे.

लकड़ी के चूल्हे का सहारा ले रहे छोटे दुकानदार (ETV Bharat)

छिंदवाड़ा में फुटपाथ पर चाय और नाश्ते की दुकान लगाने वाले राजू वर्मा बताते हैं, "कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से उनके व्यापार पर संकट आ गया था, हालांकि अभी सरकार ने जो दाम कम किए हैं वह रेट भी हम लोगों के लिए ज्यादा है. सरकार को कम से कम 2500 सौ रुपए तक में कमर्शियल गैस सिलेंडर देना चाहिए ताकि हम लोगों का व्यापार ठीक से चल सके.