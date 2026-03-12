ETV Bharat / state

चरखी दादरी में सिलेंडर बुकिंग को लेकर हाहाकार, ओटीपी और सर्वर ने बढ़ाई "गैस की गर्मी"

चरखी दादरी: शहर और आसपास के क्षेत्रों में एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर इन दिनों भारी अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है. गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं. मोबाइल पर ओटीपी नहीं आने और बुकिंग सर्वर डाउन होने के कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. कई उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस बुकिंग नंबर भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जिससे बुकिंग प्रक्रिया पूरी तरह प्रभावित हो गई है. हालात यह हैं कि लोग सुबह से एजेंसी के बाहर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.

खेतों का काम छोड़ लाइन में लगने को मजबूर किसान:ग्रामीण क्षेत्रों से आए उपभोक्ताओं को इस समस्या के कारण सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है. इस समय रबी फसलों की कटाई का सीजन चल रहा है, ऐसे में किसानों को खेतों का काम छोड़कर गैस बुकिंग के लिए एजेंसियों के बाहर लाइन में लगना पड़ रहा है. उपभोक्ता राजेंद्र सिंह ने कहा, "हम गांव से सुबह ही गैस बुकिंग कराने आए हैं, लेकिन कई घंटे हो गए, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ. ओटीपी नहीं आ रहा और सर्वर भी काम नहीं कर रहा, जिससे हमें बार-बार एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं." वहीं, एक अन्य उपभोक्ता रविंद्र ने बताया कि, "रबी की फसल कटाई का समय है. खेतों का काम छोड़कर यहां लाइन में खड़े हैं, लेकिन बुकिंग ही नहीं हो पा रही. अगर व्यवस्था सही होती तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती."