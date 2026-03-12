चरखी दादरी में सिलेंडर बुकिंग को लेकर हाहाकार, ओटीपी और सर्वर ने बढ़ाई "गैस की गर्मी"
चरखी दादरी में एलपीजी बुकिंग तकनीकी समस्याओं के कारण प्रभावित उपभोक्ता लाइन में घंटों इंतजार कर रहे हैं.
Published : March 12, 2026 at 1:29 PM IST
चरखी दादरी: शहर और आसपास के क्षेत्रों में एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर इन दिनों भारी अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है. गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं. मोबाइल पर ओटीपी नहीं आने और बुकिंग सर्वर डाउन होने के कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. कई उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस बुकिंग नंबर भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जिससे बुकिंग प्रक्रिया पूरी तरह प्रभावित हो गई है. हालात यह हैं कि लोग सुबह से एजेंसी के बाहर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.
खेतों का काम छोड़ लाइन में लगने को मजबूर किसान:ग्रामीण क्षेत्रों से आए उपभोक्ताओं को इस समस्या के कारण सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है. इस समय रबी फसलों की कटाई का सीजन चल रहा है, ऐसे में किसानों को खेतों का काम छोड़कर गैस बुकिंग के लिए एजेंसियों के बाहर लाइन में लगना पड़ रहा है. उपभोक्ता राजेंद्र सिंह ने कहा, "हम गांव से सुबह ही गैस बुकिंग कराने आए हैं, लेकिन कई घंटे हो गए, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ. ओटीपी नहीं आ रहा और सर्वर भी काम नहीं कर रहा, जिससे हमें बार-बार एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं." वहीं, एक अन्य उपभोक्ता रविंद्र ने बताया कि, "रबी की फसल कटाई का समय है. खेतों का काम छोड़कर यहां लाइन में खड़े हैं, लेकिन बुकिंग ही नहीं हो पा रही. अगर व्यवस्था सही होती तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती."
कॉमर्शियल सिलेंडरों की बुकिंग भी प्रभावित: मौजूदा समय में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग और बिक्री पर भी अस्थायी रूप से रोक लगी हुई है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के कारण लोगों में गैस को लेकर आशंका का माहौल भी बना हुआ है. हालांकि स्थानीय स्तर पर गैस की कमी नहीं बताई जा रही, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल पा रही.
"स्टॉक पर्याप्त, तकनीकी समस्या जल्द होगी ठीक": वहीं, इस बारे में गैस एजेंसी मैनेजर सतप्रकाश शर्मा ने कहा कि, "गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है. तकनीकी समस्या के कारण ही बुकिंग प्रक्रिया प्रभावित हुई है. उपभोक्ताओं को मोबाइल मैसेज के माध्यम से स्थिति की जानकारी दी जा रही है. गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन सर्वर डाउन होने और ओटीपी नहीं आने के कारण बुकिंग में दिक्कत आ रही है. उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है. जैसे ही सर्वर ठीक होगा, बुकिंग प्रक्रिया सामान्य कर दी जाएगी और उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे."
