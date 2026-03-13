ETV Bharat / state

एलपीजी की जमाखोरी पर सरकार सख्त, कालाबाजारी रोकने के लिए विजिलेंस टीम तैयार

दौसा/बाड़मेर : जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर जिला कलक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार ने की, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. बैठक में जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और उपभोक्ताओं को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने अधिकारियों और गैस कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को सिलेंडर के लिए भटकना न पड़े.

बैठक के दौरान गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को जानकारी दी कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है. सभी गैस एजेंसियों पर पर्याप्त मात्रा में सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध है. साथ ही उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि जिले में गैस वितरण की व्यवस्था पूरी तरह सुचारू है और उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं.

इसे भी पढ़ें: Exclusive : खाद्य मंत्री बोले- लोगों को डरने की जरूरत नहीं, कांग्रेस आपदा में राजनीति कर रही है

जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बैठक में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं द्वारा गैस बुकिंग करने के बाद निर्धारित समय के भीतर उनके घर तक गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैस वितरण प्रणाली की लगातार निगरानी रखी जाए ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

गठित हुआ जांच दल : जिला कलक्टर ने घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण, जमाखोरी और कालाबाजारी को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विशेष जांच दल गठित किया गया है, जो गैस एजेंसियों और वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी करेगा. यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ द्रवित पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें: LPG Shortage : दीया कुमारी बोलीं- लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, भाटी ने कहा- कालाबाजारी चिंता का विषय

नियमानुसार 25 दिन बाद करा सकेंगे अगली बुकिंग : बैठक में जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार यादव ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों या भ्रामक सूचनाओं से घबराएं नहीं. उन्होंने कहा कि जिले में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और गैस बुकिंग की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से संचालित हो रही है. उपभोक्ता गैस सिलेंडर प्राप्त करने के 25 दिन बाद नियमानुसार अगली बुकिंग करा सकते हैं, जिससे सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके. जिला कलक्टर ने यह भी कहा कि उपभोक्ता केवल अधिकृत गैस एजेंसियों से ही गैस सिलेंडर प्राप्त करें और अनावश्यक रूप से गैस एजेंसियों पर भीड़ लगाने से बचें, क्योंकि बुकिंग के बाद सिलेंडर सीधे उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर की आपूर्ति में किसी प्रकार की समस्या आती है तो वे टोल फ्री नंबर 14435, 181, 112 या जिला कंट्रोल रूम के नंबर 01427-224903 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: Middle East War Effect : गैस किल्लत पर सरकार का भरोसा, आमजन को नहीं होने देंगे परेशान