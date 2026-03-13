एलपीजी की जमाखोरी पर सरकार सख्त, कालाबाजारी रोकने के लिए विजिलेंस टीम तैयार
दौसा व बाड़मेर जिलाधिकारी ने गैस संकट की खबरों को अफवाह करार देते हुए कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.
Published : March 13, 2026 at 8:47 AM IST
दौसा/बाड़मेर : जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर जिला कलक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार ने की, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. बैठक में जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और उपभोक्ताओं को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने अधिकारियों और गैस कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को सिलेंडर के लिए भटकना न पड़े.
बैठक के दौरान गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को जानकारी दी कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है. सभी गैस एजेंसियों पर पर्याप्त मात्रा में सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध है. साथ ही उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि जिले में गैस वितरण की व्यवस्था पूरी तरह सुचारू है और उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं.
जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बैठक में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं द्वारा गैस बुकिंग करने के बाद निर्धारित समय के भीतर उनके घर तक गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैस वितरण प्रणाली की लगातार निगरानी रखी जाए ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
गठित हुआ जांच दल : जिला कलक्टर ने घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण, जमाखोरी और कालाबाजारी को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विशेष जांच दल गठित किया गया है, जो गैस एजेंसियों और वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी करेगा. यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ द्रवित पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
नियमानुसार 25 दिन बाद करा सकेंगे अगली बुकिंग : बैठक में जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार यादव ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों या भ्रामक सूचनाओं से घबराएं नहीं. उन्होंने कहा कि जिले में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और गैस बुकिंग की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से संचालित हो रही है. उपभोक्ता गैस सिलेंडर प्राप्त करने के 25 दिन बाद नियमानुसार अगली बुकिंग करा सकते हैं, जिससे सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके. जिला कलक्टर ने यह भी कहा कि उपभोक्ता केवल अधिकृत गैस एजेंसियों से ही गैस सिलेंडर प्राप्त करें और अनावश्यक रूप से गैस एजेंसियों पर भीड़ लगाने से बचें, क्योंकि बुकिंग के बाद सिलेंडर सीधे उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर की आपूर्ति में किसी प्रकार की समस्या आती है तो वे टोल फ्री नंबर 14435, 181, 112 या जिला कंट्रोल रूम के नंबर 01427-224903 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
एलपीजी आपूर्ति की समीक्षा : मध्यपूर्व एशिया में वर्तमान युद्ध जैसी परिस्थितियों के मद्देनजर बाड़मेर जिले में घरेलू एलपीजी गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर टीना डाबी ने शहर स्थित थार गैस सर्विस तथा चौहटन स्थित चौहटन इंडेन गैस एजेंसी का निरीक्षण कर गैस सिलेंडरों के स्टॉक एवं आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करने के साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ आपूर्ति व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए.
कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि जिले में घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों एवं चिकित्सा संस्थानों को छोड़कर अन्य व्यावसायिक उपयोग में लिए जाने वाले गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है. उन्होंने कहा कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी को भी घबराने अथवा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है. जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिले में 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित समयानुसार गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. साथ ही जिले में अगले लगभग 5 दिनों के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा प्रतिदिन नियमित रूप से रीफिलिंग भी की जा रही है.
होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक : जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बाड़मेर में संचालित होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर गैस आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की. उन्होंने एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपनी भविष्य की मांगों का विवरण लिखित रूप में उपलब्ध कराएं, ताकि इस संबंध में उच्च स्तर पर अवगत कराया जा सके. जिला कलेक्टर टीना डाबी ने आमजन से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें तथा गैस सिलेंडरों के अनावश्यक भंडारण से बचें. जिला प्रशासन द्वारा गैस आपूर्ति व्यवस्था की निरंतर निगरानी की जा रही है, ताकि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सके.
नियंत्रण कक्ष स्थापित : गैस आपूर्ति को लेकर प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है. इसके लिए जिला मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करते हुए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए है. टीना डाबी ने बताया कि बाड़मेर जिले में गैस की आपूर्ति सुचारु एवं निर्बाध रूप से संचालित है और किसी भी उपभोक्ता को घबराने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने बताया कि बाड़मेर जिले में कहीं पर भी गैस की कमी नहीं है. आमजन को इसको लेकर किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है. उपभोक्ताओं को नियमानुसार एवं पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे है. जिला प्रशासन की ओर से इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है.
कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्यवाही : उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडरों का अवैध संग्रहण अथवा ऊंचे दामों पर कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आमजन से अपील की कि गैस आपूर्ति को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और भ्रामक जानकारियों से दूर रहें एवं केवल अधिकृत स्रोतों पर ही भरोसा करें. अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेंद्रसिंह चांदावत ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार गैस आपूर्ति से संबंधित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जिला स्तर पर अटल सेवा केन्द्र कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित राऊण्ड दी क्लॉक जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष 02982-222226 में वर्तमान परिस्थितियों को अधिकारियों को नियुक्त किया गया है.