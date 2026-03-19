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419 LPG सिलेंडर जब्त, 21 गिरफ्तार, 14 FIR.. बिहार में गैस की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई

419 LPG सिलेंडर जब्त, 21 गिरफ्तार, 14 FIR : विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों के दौरान एलपीजी के अवैध भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ चलाए गए व्यापक अभियान के दौरान 14 प्राथमिकी दर्ज करते हुए 419 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं. इस दौरान कालाबाजारी में शामिल 21 व्यक्तियों की पहचान करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

बिहार में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी : हाल ही में बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों को जांच के समुचित आदेश दिए थे. इसके बाद राज्य के विभिन्न जिलों में LPG के अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है. जांच और छापेमारी में बड़ी संख्या में एलपीजी के अवैध भंडारण का खुलासा हुआ.

''राज्य के विभिन्न जिलों में LPG के अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है. जिसके अंतर्गत 12 मार्च से 17 मार्च के बीच कुल 14 प्राथमिकी दर्ज करते हुए 419 LPG सिलेंडर बरामद किये गये हैं. साथ ही कालाबाजारी में शामिल 21 व्यक्तियों की पहचान करते हुए उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है.'' - बिहार पुलिस

वैशाली जिले से 261 सिलेंडर जब्त : बताया गया कि विभिन्न जिलों के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए मामले दर्ज किए गए हैं. अररिया जिला के फारबिसगंज थाना में दर्ज मामले में सबसे ज्यादा 261 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं, और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा शिवहर जिला के शिवहर थाना क्षेत्र में छह सिलेंडर जब्त किए गए हैं, और दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है.

इन जिलों में हुआ एक्शन : इसी तरह, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान थाना क्षेत्र में एक एलपीजी के साथ एक आरोपी, बेगूसराय के लाखो थाना क्षेत्र में 11 एलपीजी के साथ एक आरोपी, सारण के हरिहरनाथ थाना क्षेत्र में दो एफआईआर दर्ज की गई और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया.

इन जिलों में हुआ एक्शन (ETV Bharat)

सहरसा में सिलेंडर की बड़ी खेप बरामद : वहीं सारण के ही नगर थाना में तीन सिलेंडर के साथ दो आरोपी, मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना में सात एलपीजी सिलेंडर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. रोहतास से 4 एलपीजी के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई. सहरसा में 112 एलपीजी जब्त किए गए, एक गिरफ्तार. शेखपुरा में 6 एलपीजी जब्त, तीन गिरफ्तार. मोतिहारी में 4 एलपीजी जब्त, एक गिरफ्तारी हुई.

कार्रवाई पर क्या बोले पुलिस अधीक्षक? : शेखपुरा में कालाबाजारी और घरेलू गैस सिलेंडर जब्ती पर पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी ने बताया कि ''गुप्त सूचना के आधार पर धावा दल के द्वारा यह कार्रवाई की गई है, जिसमें शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. आगे भी इस तरह के अभियान लगातार चलाए जाएंगे.''

कई गैस एजेंसियों का निरीक्षण : इसके साथ ही जिलाधिकारी शेखर आनंद ने भी कई गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए और स्पष्ट चेतावनी दी गई कि शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों के उल्लंघन पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा.

गैस गोदाम की जांच करती टीम (ETV Bharat)

सिवान में भी एक्शन : इसके अलावा, सिवान के मुफस्सिल और कटिहार जिले के सहायक थाना में गैस सिलेंडर की जमाखोरी के मामले में एक-एक एफआईआर दर्ज की गई है. बिहार पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ''सभी मामलों की पुलिस जांच कर रही है. अन्य जिलों में भी गैस की जमाखोरी को लेकर छापेमारी चल रही है.''