LPG ब्लैक मार्केटिंग करने वालों की खैर नहीं, जिला प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश, पर्याप्त स्टॉक होने का दावा

LPG ब्लैक मार्केटिंग करने वालों की खैर नहीं ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी को निर्देश दिए कि गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों के स्टॉक की प्रतिदिन निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही स्कूल, आश्रम, छात्रावास, जेल और अस्पतालों को प्राथमिकता के आधार पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं. एम्बुलेंस और अन्य शासकीय वाहनों को पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया- चंदन त्रिपाठी,कलेक्टर

कलेक्टर ने कहा कि एलपीजी सिलेंडरों का अवैध भंडारण, ब्लैक मार्केटिंग या अधिक कीमत पर बिक्री जैसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए कि सिलेंडर की डिलीवरी बुकिंग तिथि के क्रम और “फर्स्ट कम-फर्स्ट सर्व” के आधार पर ही की जाए. प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक सिलेंडर की डिलीवरी ओटीपी ऑथेंटिकेशन के माध्यम से सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी उपभोक्ता को 25 दिनों से पहले दूसरा सिलेंडर जारी नहीं किया जाएगा.

बैठक में कलेक्टर ने गैस एजेंसियों से घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों के स्टॉक, वितरण व्यवस्था और कीमतों की जानकारी ली. एजेंसियों ने प्रशासन को बताया कि जिले में गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है. कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिले में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, इसलिए कमी से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है.

कोरिया/बेमेतरा : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्ष के बीच रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. जिले में ईंधन और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर चंदन त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे ने गैस वितरक एजेंसियों और पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए.

पेट्रोल पंप संचालकों के लिए निर्देश

पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे ने पेट्रोल पंप संचालकों को सभी सीसीटीवी कैमरे चालू रखने के निर्देश दिए. साथ ही बिना नंबर प्लेट और बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों को पेट्रोल-डीजल नहीं देने के निर्देश भी दिए गए, ताकि यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके.

नागरिकों से अपील

कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैल रही भ्रामक खबरों और अफवाहों पर विश्वास न करें.किसी भी जानकारी की पुष्टि केवल अधिकृत शासकीय स्रोतों से ही करें और अनावश्यक रूप से गैस या ईंधन का भंडारण न करें. प्रशासन ने बताया कि किसी भी समस्या या शिकायत की स्थिति में नागरिक टोल-फ्री नंबर 1906 पर संपर्क कर सकते हैं.

बेमेतरा खाद्य विभाग की कार्रवाई (ETV BHARAT)

बेमेतरा में प्रशासन की होटलों में दबिश

बेमेतरा जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए खाद्य विभाग ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की. विभाग की टीम ने देवरबीजा और साजा क्षेत्र में संचालित होटलों और खाद्य प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण किया, जहां से 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए. कार्रवाई के बाद व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति देखी गई. आपको बता दें कि एक दिन पहले गुरुवार को भी खाद्य विभाग ने बेमेतरा शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए 10 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए थे.

नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई

खाद्य विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कई छोटे-बड़े व्यापारी घरेलू उपयोग के लिए मिलने वाले सस्ते एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कामों में कर रहे थे. यह गैस नियमों का उल्लंघन है. टीम ने मौके पर ही ऐसे सिलेंडरों को जब्त करते हुए संबंधित व्यापारियों को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर उपयोग करने की सलाह दी.

द्रवीकृत पेट्रोलियम गैसआदेश, 2000 के तहत कार्रवाई की जा रही है. घरेलू गैस सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए आरक्षित हैं और उनका व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह गैरकानूनी है-ओंकार ठाकुर, जिला खाद्य अधिकारी

व्यवसायियों को कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने के निर्देश

प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. जिला प्रशासन ने होटल संचालकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे केवल कमर्शियल गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें. नियमों का उल्लंघन करने पर सामग्री जब्त करने के साथ भारी जुर्माना और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

