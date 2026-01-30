ETV Bharat / state

जब पटना HC के चीफ जस्टिस बोले- 'अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं'

हर कोई चाहता है कि वो कुछ ऐसा करे, जिससे हमेशा उसे याद किया जाए. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मन की बात कही.

PATNA HIGH COURT
नए जजों को किया गया सम्मानित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 30, 2026 at 1:38 PM IST

पटना : पटना हाईकोर्ट के नये चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू का कहना है कि निचली अदालतों में जमानतों सम्बन्धित मामलों का निबटारा पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा है. उन्होंने बताया कि कुछ जजों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर जिला जजों से बात की है.

''इन मामलों का बोझ हाईकोर्ट पर कम हो. इसलिए ऐसे मामलों को निबटाने में निचली अदालतों को प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है. बार और बेंच एक रथ के दो पहिये हैं. दोनों के सामंजस्य से ही न्यायिक व्यवस्था कार्य करती है और सफल होती है.''- संगम कुमार साहू, चीफ जस्टिस, पटना हाईकोर्ट

नए जजों को किया गया सम्मानित : दरअसल, बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार राज्य बार कॉउंसिल की ओर से नये चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और तीन नये जजों जस्टिस रितेश कुमार, जस्टिस प्रवीण कुमार व जस्टिस अंशुल राज के सम्मान में संयुक्त रूप से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था. इस अवसर पर अपने संबोधन में चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू ने कहा कि जो सम्मान हमें मिला है, इसके लिए हम सबके आभारी है.

'अभी ना जाओ छोड़ कर..' : अपने भाषण के अंत में संगम कुमार साहू ने एक हिंदी गीत को उद्धृत करते हुए कहा कि मैं यहां कुछ ऐसा काम कर जाऊं कि जब मैं यहां से जाऊं, तो ये कहा जाये कि ''अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं.''

PATNA HIGH COURT
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)

पटना हाईकोर्ट का गौरवशाली इतिहास : बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने अतिथियों का स्वागत किया. उन्होंने पटना हाईकोर्ट के इतिहास को स्मरण करते हुए कहा कि पटना उच्च न्यायालय काफी पुराना हाईकोर्ट है. इसकी गौरवशाली परंपरा में महान जजों और अधिवक्ताओं की महती भूमिका रही है.

बार और बेंच एक दूसरे के पूरक : बिहार राज्य बार कॉउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने कहा बार और बेंच एक दूसरे के पूरक हैं. आपसी सहयोग से न्यायिक व्यवस्था सफलता से जनहित का कार्य करेगी. सभी अतिथियों ने इस आयोजन के लिए अपना आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि वकील और जज लोगों को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं.

