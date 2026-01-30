ETV Bharat / state

जब पटना HC के चीफ जस्टिस बोले- 'अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं'

पटना : पटना हाईकोर्ट के नये चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू का कहना है कि निचली अदालतों में जमानतों सम्बन्धित मामलों का निबटारा पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा है. उन्होंने बताया कि कुछ जजों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर जिला जजों से बात की है.

''इन मामलों का बोझ हाईकोर्ट पर कम हो. इसलिए ऐसे मामलों को निबटाने में निचली अदालतों को प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है. बार और बेंच एक रथ के दो पहिये हैं. दोनों के सामंजस्य से ही न्यायिक व्यवस्था कार्य करती है और सफल होती है.''- संगम कुमार साहू, चीफ जस्टिस, पटना हाईकोर्ट

नए जजों को किया गया सम्मानित : दरअसल, बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार राज्य बार कॉउंसिल की ओर से नये चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और तीन नये जजों जस्टिस रितेश कुमार, जस्टिस प्रवीण कुमार व जस्टिस अंशुल राज के सम्मान में संयुक्त रूप से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था. इस अवसर पर अपने संबोधन में चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू ने कहा कि जो सम्मान हमें मिला है, इसके लिए हम सबके आभारी है.

'अभी ना जाओ छोड़ कर..' : अपने भाषण के अंत में संगम कुमार साहू ने एक हिंदी गीत को उद्धृत करते हुए कहा कि मैं यहां कुछ ऐसा काम कर जाऊं कि जब मैं यहां से जाऊं, तो ये कहा जाये कि ''अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं.''