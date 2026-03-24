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निचली अदालतों के जजों ने की सुरक्षा की गुहार, हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर समीक्षा करने का दिया आदेश

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कीर्ति उप्पल ने कहा कि कई जज बिना किसी सुरक्षा के यात्रा करते हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 24, 2026 at 8:57 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वो निचली अदालतों के जजों की सुरक्षा की समीक्षा को लेकर एक हफ्ते में बैठक करें. जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जा सकता है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जजों की सुरक्षा को लेकर होने वाली बैठक में इस बात की पड़ताल जरूर करें कि दूसरे राज्यों में जजों की सुरक्षा कैसे की जा रही है.

याचिका निचली अदालत के न्यायिक अधिकारियों के संगठन जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन ऑफ दिल्ली ने दायर की है. इसमें मांग की गई है जजों को निजी सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध कराए जाएं. इसके अलावा जजों के आवास पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कीर्ति उप्पल ने कहा कि कई जज बिना किसी सुरक्षा के यात्रा करते हैं. कई बार तो उनका पीछा किया जाता है. साथ ही रोड पर धमकी दी जाती है और बदतमीजी से पेश आया जाता है.

याचिका में कहा गया है कि जज रोजाना गंभीर अपराधों से जुड़े केसों को देखते हैं. दिल्ली की अदालतों में कई बार कोर्ट परिसर में गोलियां चलने की घटनाएं भी घट चुकी हैं. उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जिसमें एक महिला जज को धमकी दी गई कि अगर सुरक्षित रहना है तो वो चुप रहे. उन्होंने कहा क महाराष्ट्र और गुजरात में जजों को सुरक्षा के अलग से उपाय किए गए हैं. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील संजय लॉ ने कहा कि सरकार इसे लेकर गंभीर है और वो उचित कदम उठाएगी. हाईकोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि याचिकाकर्ता संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस संबंध में प्रतिवेदन दिया था, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया कि क्या कार्रवाई की गई. तब कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया.

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जजों की सुरक्षा पर दिल्ली हाईकोर्ट
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