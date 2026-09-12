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50 से ज्यादा मामलों का आरोपी धीरज जालान फिर गिरफ्तार, बाइक चोरी में दबोचा गया

रांचीः शहर की पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में शहर के कुख्यात चोर धीरज जालान उर्फ रूपू को गिरफ्तार किया है. लोअर बाजार थाना पुलिस ने उसके पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की है. पुलिस के अनुसार धीरज जालान के खिलाफ रांची के अलग-अलग थानों समेत अन्य जगहों पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, वह कई बार जेल भी जा चुका है.

बाइक चोरी में हुआ गिरफ्तार

रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि इस बार धीरज की गिरफ्तारी लोअर बाजार थाना कांड संख्या 134/2026 में हुई है. वादी राजेश कुमार सिंह ने 8 अगस्त को बाइक चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी. जांच के दौरान पुलिस ने पुराने बाइक चोरों और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों से पूछताछ की. इसी दौरान धीरज जालान के बारे में जानकारी मिली.

पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर चोरी की बाइक JH01FN-1360 बरामद की गई. पुलिस ने उसके पास से मास्टर चाबी और बाइक का लॉक तोड़ने के औजार भी बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार पूछताछ में उसने बाइक चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.

पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुका है धीरज

धीरज जालान का नाम रांची में लंबे समय से वाहन और सामान चोरी के मामलों से जुड़ा रहा है. मार्च 2025 में पुलिस ने उसे 11 अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया था. उस कार्रवाई में पुलिस ने आठ दोपहिया वाहन बरामद किए थे, जिनमें पांच बुलेट मोटरसाइकिल शामिल थीं. इसके अलावा बड़ी संख्या में लैपटॉप, मोबाइल फोन, चार्जर, घड़ियां, पेन ड्राइव, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किए गए थे. अलग-अलग देशों की विदेशी करेंसी और 1.75 लाख रुपये नकद भी मिले थे.

35 लाख की लूट में पिता के साथ भी हुई थी गिरफ्तारी

सितंबर 2023 में डेली मार्केट थाना पुलिस ने 35 लाख रुपये की लूट के मामले में धीरज जालान और उसके पिता श्याम सुंदर जालान समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उस समय 20.10 लाख रुपये नकद, एक कार, 15 बाइक, दो स्कूटी, मोबाइल फोन और वॉकी-टॉकी बरामद किए थे.