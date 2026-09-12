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50 से ज्यादा मामलों का आरोपी धीरज जालान फिर गिरफ्तार, बाइक चोरी में दबोचा गया

रांची के शातिर अपराधी को पुलिस ने अपने शिकंजे में लिया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Lower Bazar police arrested notorious thief in motorcycle theft case in Ranchi
रांची पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 12, 2026 at 6:15 PM IST

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रांचीः शहर की पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में शहर के कुख्यात चोर धीरज जालान उर्फ रूपू को गिरफ्तार किया है. लोअर बाजार थाना पुलिस ने उसके पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की है. पुलिस के अनुसार धीरज जालान के खिलाफ रांची के अलग-अलग थानों समेत अन्य जगहों पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, वह कई बार जेल भी जा चुका है.

बाइक चोरी में हुआ गिरफ्तार

रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि इस बार धीरज की गिरफ्तारी लोअर बाजार थाना कांड संख्या 134/2026 में हुई है. वादी राजेश कुमार सिंह ने 8 अगस्त को बाइक चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी. जांच के दौरान पुलिस ने पुराने बाइक चोरों और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों से पूछताछ की. इसी दौरान धीरज जालान के बारे में जानकारी मिली.

पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर चोरी की बाइक JH01FN-1360 बरामद की गई. पुलिस ने उसके पास से मास्टर चाबी और बाइक का लॉक तोड़ने के औजार भी बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार पूछताछ में उसने बाइक चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.

पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुका है धीरज

धीरज जालान का नाम रांची में लंबे समय से वाहन और सामान चोरी के मामलों से जुड़ा रहा है. मार्च 2025 में पुलिस ने उसे 11 अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया था. उस कार्रवाई में पुलिस ने आठ दोपहिया वाहन बरामद किए थे, जिनमें पांच बुलेट मोटरसाइकिल शामिल थीं. इसके अलावा बड़ी संख्या में लैपटॉप, मोबाइल फोन, चार्जर, घड़ियां, पेन ड्राइव, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किए गए थे. अलग-अलग देशों की विदेशी करेंसी और 1.75 लाख रुपये नकद भी मिले थे.

35 लाख की लूट में पिता के साथ भी हुई थी गिरफ्तारी

सितंबर 2023 में डेली मार्केट थाना पुलिस ने 35 लाख रुपये की लूट के मामले में धीरज जालान और उसके पिता श्याम सुंदर जालान समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उस समय 20.10 लाख रुपये नकद, एक कार, 15 बाइक, दो स्कूटी, मोबाइल फोन और वॉकी-टॉकी बरामद किए थे.

कार का शीशा तोड़कर चोरी करते पकड़ा गया था

जून 2022 में भी धीरज को पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर सामान चोरी करते हुए पकड़ा था. उसके ठिकानों से बड़ी मात्रा में चोरी का सामान और विदेशी करेंसी बरामद होने की बात सामने आई थी. पुलिस जांच में उसके कथित नक्सली कनेक्शन की बात भी सामने आई थी.

ठिकानों पर छापेमारी में मिला था चोरी का सामान

इससे पहले 2019 में पुलिस के दबाव के बाद धीरज ने सरेंडर किया था. इसके बाद रांची पुलिस ने हरमू रोड, डोरंडा और नामकुम स्थित उसके ठिकानों पर छापेमारी की थी. छापेमारी में 100 से ज्यादा चोरी के मोबाइल, 12 लैपटॉप, 20 लैपटॉप बैग और कई ट्रॉलियां बरामद हुई थीं. पुलिस जांच में यह भी सामने आया था कि धीरज कथित तौर पर चोरी के पैसों को ब्याज पर लगाने का काम करता था. हवाला कारोबार की आशंका को देखते हुए उसकी संपत्ति की जांच के लिए ईडी को पत्र भेजे जाने की बात भी सामने आई थी.

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