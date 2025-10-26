ETV Bharat / state

लोअर बाजार का नाम बदलने पर विवाद: ब्रिटिश काल से जुड़ी है इसकी पहचान की कहानी

शिमला के लोअर बाजार की पहचान ब्रिटिशकाल से जुड़ी हुई है. जानें कितना पुराना है ये इलाका?

Lower Bazaar renaming Controversy
लोअर बाजार का नाम बदलने पर विवाद (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 6:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इन दिनों ऐतिहासिक लोअर बाजार (Lower Bazaar) को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. नगर निगम शिमला और लोक निर्माण विभाग (PWD) आमने-सामने आ गए हैं. विवाद की जड़ है शहर के पुराने लोअर बाजार का नया नामकरण ‘लोअर माल’ के रूप में किए जाने का मामला. लोक निर्माण विभाग ने हाल ही में शेरे पंजाब रेस्टोरेंट और डीसी ऑफिस चौक के पास लगे साइन बोर्डों पर लोअर बाजार की जगह लोअर माल लिख दिया. चलिए आपको बताते है शिमला का लोअर बाजार कितना पुराना है?

1830 में बसना शुरू हुआ लोअर बाजार

इतिहासकार सुमित वशिष्ठ के अनुसार, शिमला का लोअर बाजार कोई सामान्य व्यावसायिक इलाका नहीं, बल्कि यह ब्रिटिशकालीन शिमला के आरंभिक बाजारों में से एक है.

इतिहासकार सुमित वशिष्ठ बताते हैं, "1830 के बाद जब कांगड़ा क्षेत्र से सूद समुदाय के व्यापारी शिमला आए, तो उन्होंने यहां अपनी दुकानें और मकान बसाने शुरू किए. धीरे-धीरे यह इलाका एक जीवंत बाजार के रूप में विकसित हुआ, जिसे ब्रिटिश काल में ‘लोअर बाजार’ नाम दिया गया."

Lower Bazaar renaming Controversy
1830 में बसा था लोअर बाजार का इलाका (Shimla Gaiety Theatre Library)

Shimla Tales में भी लोअर बाजार का उल्लेख मिलता है. यह जगह उस समय के सामाजिक-आर्थिक जीवन का केंद्र थी. यहां भारतीय व्यापारी रहते और अपने व्यवसाय चलाते थे, जबकि अंग्रेज अधिकारियों के लिए ऊपर का क्षेत्र यानी मौजूदा माल रोड आरक्षित था.

Lower Bazaar renaming Controversy
ब्रिटिशकाल से जुड़ी है शिमला के लोअर बाजार की कहानी (Shimla Gaiety Theatre Library)

तीन हिस्सों में बंटा था पुराना शिमला बाजार

सुमित वशिष्ठ बताते हैं कि ब्रिटिश काल में शिमला का बाजार तीन हिस्सों में बंटा हुआ था-

  1. अपर बाजार- जो अब रिज मैदान (The Ridge) कहलाता है.
  2. मिडिल बाजार- रिज और लोअर बाजार के बीच.
  3. लोअर बाजार- जो स्थानीय भारतीयों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना.

पहले के दौर में रिज को ही अपर बाजार कहा जाता था, लेकिन बाद में उसका नाम 'The Ridge' रख दिया गया. वहीं, भारतीय व्यापारियों के लिए निचले हिस्से को विकसित किया गया, जो आज का लोअर बाजार है. लोअर बाजार आज भी शिमला का सबसे जीवंत और भीड़भाड़ वाला इलाका है. यहां रोजाना हजारों लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं. बाजार में सर्दियों के गर्म कपड़े, घरेलू सामान, किराना, खिलौने, स्टेशनरी और छोटे रेस्तरां व ढाबों की भरमार है. स्थानीय लोग बताते हैं कि लोअर बाजार ही असली शिमला का दिल है, जहां न सिर्फ शहरवासी बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी खरीदारी के लिए आते हैं. यहां सामान की कीमतें मॉल रोड की तुलना में किफायती हैं और गुणवत्ता भी संतोषजनक मानी जाती है.

Lower Bazaar renaming Controversy
लोगों की भीड़ से भरा रहता है लोअर बाजार (ETV Bharat)

नो व्हीकल जोन: पैदल घूमने वाला बाजार

लोअर बाजार तक पहुंचने के लिए किसी गाड़ी की जरूरत नहीं होती. यह क्षेत्र नो व्हीकल जोन है. सिर्फ एंबुलेंस और नगर निगम की गाड़ी ही यहां चल सकती है. शिमला के शेरे पंजाब चौक या डीसी ऑफिस चौक से होते हुए यहां पैदल आसानी से पहुंचा जा सकता है. इसके अलावा मॉल रोड से भी कई रास्ते इस बाजार को जोड़ते हैं.

Lower Bazaar renaming Controversy
लोअर बाजार में रोजाना हजारों लोग खरीदारी के लिए पहुंचते (ETV Bharat)

मौसमी कपड़ों का हब

लोअर बाजार खासतौर पर मौसमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है. सर्दियों में यहां ऊनी कपड़ों और जैकेट्स की भरमार रहती है. जबकि गर्मियों में हल्के कपड़े, जूते-चप्पल और घरेलू उपयोग की वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं. यही कारण है कि यह इलाका स्थानीय व्यापार का नर्व सेंटर माना जाता है.

Lower Bazaar renaming Controversy
पीडब्ल्यूडी ने साइन बोर्ड पर बदला लोअर बाजार का नाम (ETV Bharat)

नाम बदलने पर जनता में नाराजगी

स्थानीय व्यापारियों ने लोअर बाजार के नाम को बदलने की कोशिश को ‘इतिहास मिटाने की कोशिश’ बताया है. शहर के पुराने निवासी कहते हैं कि "लोअर बाजार सिर्फ एक जगह नहीं, शिमला की पहचान है." यह नाम न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि यहां की संस्कृति, बोली और जीवनशैली से गहराई से जुड़ा है.

Lower Bazaar renaming Controversy
शिमला का लोअर बाजार (ETV Bharat)

क्यों रखा गया था ‘लोअर बाजार’ नाम?

इतिहासकार सुमित वशिष्ठ का भी मानना है कि "ऐसे ऐतिहासिक नामों को संरक्षित रखना शहर की सांस्कृतिक पहचान के लिए जरूरी है. यह केवल एक बोर्ड बदलने का मामला नहीं, बल्कि शिमला की आत्मा से जुड़ा सवाल है."

"ब्रिटिश शासनकाल में जब शिमला को 'समर कैपिटल' के रूप में विकसित किया गया, तब अंग्रेज अधिकारियों और भारतीय व्यापारियों के लिए अलग-अलग क्षेत्र तय किए गए. ऊपरी इलाका (माल रोड और रिज) अंग्रेजों के लिए और नीचे का इलाका भारतीयों के लिए. इसलिए ब्रिटिश प्रशासन ने इस निचले हिस्से को “Lower Bazaar” कहा यानी निचला बाजार. यह वही क्षेत्र था जहां भारतीय कारीगर, दुकानदार और मजदूर रहते थे. धीरे-धीरे यह इलाका भारतीय सामाजिक जीवन का केंद्र बन गया. लगभग दो शताब्दियों के बाद भी लोअर बाजार की पहचान वैसी ही बनी हुई है. यहां की संकरी गलियां, लकड़ी की पुरानी दुकानें, पुराने ब्रिटिश समय के भवन और स्थानीय चहल-पहल आज भी उस दौर की झलक देते हैं." - सुमित वशिष्ठ, इतिहासकार

Lower Bazaar renaming Controversy
लोअर बाजार में रहती है लोगों की चहल-पहल (ETV Bharat)

शिमला के लोगों की मांग

लोअर बाजार का नाम बदलने पर छिड़ा यह विवाद सिर्फ एक बोर्ड का मामला नहीं, बल्कि शिमला की ऐतिहासिक धरोहर और पहचान की रक्षा का प्रश्न है. 1830 के दशक में बसाया गया यह बाजार आज भी अपनी प्राचीनता और स्थानीय संस्कृति को संजोए हुए है. लोगों की मांग है कि नगर निगम और PWD मिलकर इस ऐतिहासिक नाम को यथावत रखें, क्योंकि लोअर बाजार सिर्फ एक जगह नहीं, यह शिमला के दिल की धड़कन है.

ये भी पढ़ें: शिमला के लोअर बाजार का बदला नाम! नगर निगम ने PWD को जारी किया नोटिस

ये भी पढ़ें: हिमाचल का व्यवस्था परिवर्तन, ब्यूरोक्रेसी की तीन टॉप कुर्सियां, तीनों के बॉस एडहॉक पर

TAGGED:

LOWER BAZAAR RENAMING CONTROVERSY
BRITISH ERA LINK WITH LOWER BAZAAR
SHIMLA LOWER BAZAAR HISTORY
लोअर बाजार का नाम बदलने पर विवाद
SHIMLA LOWER BAZAAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल में इस बार ऐसा क्या हुआ कि 8 महीनों में घट गई इतने लाख पर्यटकों की संख्या, जानें इसके पीछे की वजह

ऐसे करें बॉडी को डिटॉक्स? खाने-पीने में शामिल करें ये फूड्स, इन चीजों से करें परहेज

दिवाली के एक महीने बाद हिमाचल में क्यों मनाई जाती है बूढ़ी दिवाली? जानें इसके पीछे की कहानी

GI टैग मिलने के बाद लोगों को भा रहीं लाहौली जुराब, विदेशी और बाहरी राज्यों में बढ़ी डिमांड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.