हाथी प्रभावित वनांचल गांवों की लो वोल्टेज समस्या होगी दूर, हाई कैपिसिटी ट्रांसफॉर्मर से अब बिजली आपूर्ति
रामपुर क्षेत्र में अब हाई कैपिसिटी ट्रांसफॉर्मर लगाया गया है.हाथी प्रभावित वाले इलाके में अब बिजली कटौती और लो वोल्टेज समस्या दूर होगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 6, 2026 at 7:11 PM IST
कोरबा :कोरबा के ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या आती है. कई गांव ऐसे हैं जो वनांचल क्षेत्र में है,साथ ही साथ इन क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही रहती है. इन इलाकों के ग्रामीण बत्ती गुल होने के साथ ही लोग वोल्टेज की समस्या से परेशान रहते हैं. हाथी प्रभावित गांवों में लोड शेडिंग के कारण ग्रामीणों को कटौती का सामना करना पड़ रहा था. इस समस्या से निजात दिलाने के लिए बिजली विभाग ने करतला रामपुर में 5 एमव्हीए का पावर ट्रांसफार्मर चार्ज किया है. पहले यहां 3 एमव्हीए पावर वाला ट्रांसफार्मर लगा हुआ था. जो लंबे समय से नाकाफी साबित हो रहा था.
करतला क्षेत्र है हाथी प्रभावित
करतला अन्तर्गत कई गांव हाथी प्रभावित हैं. हाथियों के कारण जान माल का खतरा बना रहता है. ऐसे में लो वॉल्टेज और बिजली कटौती से ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है. हाथियों के विचरण के दौरान यहां बिजली भी काटी जाती है, हाथियों को नुकसान से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है. बाकी समय भी ग्रामीण लो वोल्टेज की समस्या का सामना करते हैं.
पावर ट्रांसफॉर्मर से समस्या होगी दूर
लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या से निजात दिलाने विभाग ने करतला अन्तर्गत रामपुर में पावर ट्रांसफार्मर लगाने प्रस्ताव भेजा था. प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने के बाद पावर ट्रांसफार्मर लगाने का काम शुरू किया गया था. जिसके पूरा होने के बाद इसका लोकार्पण कर दिया गया है. इसके साथ ही दर्जनों गांव को लो वॉल्टेज और लोड शेडिंग की समस्या से छुटकारा मिलने की उम्मीद है.
ग्रामीण अंचल में होगा फायदा
विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण एसके सोनी ने बताया कि क्षेत्र के उपभोक्ता ओव्हरलोड से परेशान थे. जिसके कारण लोड शेडिंग कर विद्युत आपूर्ति बहाल की जाती थी.
पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ने से बेहरचुंआ फीडर ओव्हरलोड नहीं होगा और रामपुर सबस्टेशन से निकलने वाली विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से होती रहेगी, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति होगी- एस के सोनी, कार्यपालन अभियंता
एसके सोनी ने बताया कि कार्य परियोजना संभाग के अधीन फर्म -रूद इलेक्ट्रिकल पूरा करेगा. इस क्षेत्र में एक नए उप केंद्र का भी प्रस्ताव है. जल्द ही उसका काम भी शुरू किया जाएगा. ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है. इसलिए कुछ समय के लिए बिजली को आइसोलेट करना ही पड़ता है. अब पावर ट्रांसफार्मर लगने के बाद ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा.
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