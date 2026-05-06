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हाथी प्रभावित वनांचल गांवों की लो वोल्टेज समस्या होगी दूर, हाई कैपिसिटी ट्रांसफॉर्मर से अब बिजली आपूर्ति

लो वोल्टेज समस्या होगी दूर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )