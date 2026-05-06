ETV Bharat / state

हाथी प्रभावित वनांचल गांवों की लो वोल्टेज समस्या होगी दूर, हाई कैपिसिटी ट्रांसफॉर्मर से अब बिजली आपूर्ति

रामपुर क्षेत्र में अब हाई कैपिसिटी ट्रांसफॉर्मर लगाया गया है.हाथी प्रभावित वाले इलाके में अब बिजली कटौती और लो वोल्टेज समस्या दूर होगी.

Low voltage problem solved
लो वोल्टेज समस्या होगी दूर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 6, 2026 at 7:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा :कोरबा के ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या आती है. कई गांव ऐसे हैं जो वनांचल क्षेत्र में है,साथ ही साथ इन क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही रहती है. इन इलाकों के ग्रामीण बत्ती गुल होने के साथ ही लोग वोल्टेज की समस्या से परेशान रहते हैं. हाथी प्रभावित गांवों में लोड शेडिंग के कारण ग्रामीणों को कटौती का सामना करना पड़ रहा था. इस समस्या से निजात दिलाने के लिए बिजली विभाग ने करतला रामपुर में 5 एमव्हीए का पावर ट्रांसफार्मर चार्ज किया है. पहले यहां 3 एमव्हीए पावर वाला ट्रांसफार्मर लगा हुआ था. जो लंबे समय से नाकाफी साबित हो रहा था.



करतला क्षेत्र है हाथी प्रभावित
करतला अन्तर्गत कई गांव हाथी प्रभावित हैं. हाथियों के कारण जान माल का खतरा बना रहता है. ऐसे में लो वॉल्टेज और बिजली कटौती से ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है. हाथियों के विचरण के दौरान यहां बिजली भी काटी जाती है, हाथियों को नुकसान से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है. बाकी समय भी ग्रामीण लो वोल्टेज की समस्या का सामना करते हैं.

Low voltage problem solved
वनांचल क्षेत्र के दर्जन भर गांवों में लो वोल्टेज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पावर ट्रांसफॉर्मर से समस्या होगी दूर

लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या से निजात दिलाने विभाग ने करतला अन्तर्गत रामपुर में पावर ट्रांसफार्मर लगाने प्रस्ताव भेजा था. प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने के बाद पावर ट्रांसफार्मर लगाने का काम शुरू किया गया था. जिसके पूरा होने के बाद इसका लोकार्पण कर दिया गया है. इसके साथ ही दर्जनों गांव को लो वॉल्टेज और लोड शेडिंग की समस्या से छुटकारा मिलने की उम्मीद है.

हाथी प्रभावित वनांचल गांवों की लो वोल्टेज समस्या होगी दूर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
गर्मी में मोटर पंप के इस्तेमाल से भी आती है समस्या करतला क्षेत्र में खेती किसानी करने वाले ग्रामीण भी बहुतायत हैं. यहां के ग्रामीण गर्मी के मौसम में मोटर पंप के जरिए खेतों की सिंचाई करते हैं. इसके कारण भी लोग वोल्टेज की समस्या आती है. इसे ध्यान में रखते हुए ही बिजली विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा था. अब शासन की योजना के तहत यहां अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर का इंस्टालेशन किया जा रहा है. करतला क्षेत्र में फिलहाल तीन सब स्टेशन हैं. जो चिर्रा, करतला और रामपुर में स्थापित हैं. क्षेत्र की समस्या को देखते हुए अब एक नए उप केंद्र का भी प्रस्ताव शासन को भेजा गया है. स्वीकृति मिलने के बाद इसका काम भी शुरू किया जाएगा.


ग्रामीण अंचल में होगा फायदा

विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण एसके सोनी ने बताया कि क्षेत्र के उपभोक्ता ओव्हरलोड से परेशान थे. जिसके कारण लोड शेडिंग कर विद्युत आपूर्ति बहाल की जाती थी.

पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ने से बेहरचुंआ फीडर ओव्हरलोड नहीं होगा और रामपुर सबस्टेशन से निकलने वाली विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से होती रहेगी, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति होगी- एस के सोनी, कार्यपालन अभियंता

एसके सोनी ने बताया कि कार्य परियोजना संभाग के अधीन फर्म -रूद इलेक्ट्रिकल पूरा करेगा. इस क्षेत्र में एक नए उप केंद्र का भी प्रस्ताव है. जल्द ही उसका काम भी शुरू किया जाएगा. ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है. इसलिए कुछ समय के लिए बिजली को आइसोलेट करना ही पड़ता है. अब पावर ट्रांसफार्मर लगने के बाद ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा.

बालोद रिसॉर्ट कांड ने पकड़ा तूल, अकबर तिगाला ने की सुरक्षा की मांग, जानिए क्या है पूरा मामला ?

बिलासपुर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, वाहन डीलर पर 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश

भिलाई साईं मंदिर डकैतीकांड: 67 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, बदमाश अब भी फरार

TAGGED:

HIGH POWER TRANSFORMER
VANANCHAL VILLAGES OF KARTALA
लो वोल्टेज
हाई कैपिसिटी ट्रांसफॉर्मर
LOW VOLTAGE PROBLEM SOLVED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.