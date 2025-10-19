दीपावली के दिन झारखंड के इन जिलों में हल्की बारिश की संभावना, जानिए रांची में कैसा रहेगा दीपोत्सव के दिन मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार दीपावली के दिन झारखंड के दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश की संभावना है.
Published : October 19, 2025 at 6:08 PM IST
रांची: राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में रविवार को मौसम शुष्क रहा लेकिन आसमान में रह रहकर बादल आने जाने से दिन भर धूप और छांव के बीच लुकाछिपी का खेल चलता रहा. इस बीच मौसम केंद्र के ताजा अपडेट के मुताबिक, दीपावली के दिन यानी 20 अक्टूबर को झारखंड के दक्षिणी भाग वाले जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है.
दीपावली के दिन प्रदेश के दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश की संभावना
मौसम वैज्ञानिक मुकेश कुमार के अनुसार, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में निम्न दवाब का क्षेत्र बन रहा है, जो 21 अक्टूबर को डिप्रेशन में बदल कर नार्थ वेस्ट की ओर मूव करेगा. इस सिस्टम के प्रभाव से कल यानी दीपावली के दिन झारखंड के दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश की संभावना है. झारखंड के दक्षिणी भाग के जिन जिलों में सोमवार को हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, उसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी और गुमला जिले शामिल हैं.
मौसम केंद्र के अनुसार दिवाली के दिन राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बेहद सुहावना रहने की उम्मीद है. आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे लेकिन तेज गति से हवा या हवा के झोंके चलने की संभावना नहीं है. लिहाजा दीपोत्सव यानी दीप जलाने के लिए सोमवार शाम से रात तक बिल्कुल अनुकूल स्थिति रहेगी. दिवाली के दिन रांची के तापमान 20 ℃ से 30℃ के बीच रहने की उम्मीद है.
इसके साथ ही 23 अक्टूबर को राज्य के मध्य भाग वाले जिलों में हल्की बारिश की संभावना है. मौसम वैज्ञानिक मुकेश कुमार के अनुसार 23 अक्टूबर को भी झारखंड के मध्य भाग वाले जिलों जैसे हजारीबाग, चतरा, रांची, रामगढ़, लातेहार और आसपास के जिलों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है.
24 घंटे में कैसा रहा राज्य में मौसम?
रांची स्थित मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्यभर में मौसम शुष्क रहा है. इस दौरान सबसे अधिक यानि उच्चतम तापमान पाकुड़ जिले में 34.4℃ रिकॉर्ड हुआ है जबकि न्यूनतम तापमान 16.9℃ गुमला में रिकॉर्ड हुआ है. रांची का न्यूनतम तापमान 19.4 ℃ रहा है जो सामान्य से 1.3℃ अधिक है.
इसी तरह जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 21.2℃, बोकारो का न्यूनतम तापमान 20.5℃, चाईबासा का न्यूनतम तापमान 22℃, खूंटी का न्यूनतम तापमान 18.7℃, लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 17.6℃, सरायकेला का 21.1℃, गोड्डा का 24℃, पाकुड़ का न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है.
