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बंगाल की खाड़ी में बन रहा डिप्रेशन, झारखंड में होगी झमाझम बारिश, कल से दिखने लगेगा असर, 23-24 सितंबर को विशेष अलर्ट

झारखंड का मौसम एक बार फिर करवट बदलने वाला है. इसका असर कल से अगले कुछ दिनों तक दिखेगा. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह

Weather in Jharkhand
सांकेतिक तस्वीर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2026 at 6:48 PM IST

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रांचीः बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव क्षेत्र अब झारखंड के मौसम पर भी असर डाल सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक यह सिस्टम अगले 24 से 48 घंटे में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए डिप्रेशन और उसके बाद डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है. 23 सितंबर के आसपास इसके दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचने की संभावना है.

इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से झारखंड में 23 और 24 सितंबर के आसपास बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है. वहीं, अगले दो दिनों के बाद राज्य के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है.

21 और 22 सितंबर को इन इलाकों में रहेगा असर

मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, 21 सितंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश या मेघ गर्जन के आसार हैं. वहीं 22 सितंबर से बारिश का दायरा बढ़ेगा और राज्य के अनेक स्थानों पर बादलों के डेरे के साथ बारिश की प्रबल संभावना जताई गई है. 21 और 22 सितंबर को मौसम विभाग ने राज्य में कहीं-कहीं मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है.

Weather in Jharkhand
23 और 24 सितंबर को भारी बारिश संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

23 और 24 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी

23 और 24 सितंबर को राज्य के मौसम में व्यापक बदलाव देखा जाएगा. इन दो दिनों में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी. इसके साथ ही 40 से 50 किमी प्रति घंटे की तेज गति से तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ वज्रपात की गंभीर चेतावनी जारी की गई है.

मौसम विभाग के अनुसार 23 सितंबर को राज्य के दक्षिण-पूर्वी भाग के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, मध्य भाग के रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और उत्तर-पूर्वी भाग के गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. वहीं, 24 सितंबर को राज्य के उत्तर-पूर्वी जिलों में देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और उससे सटे मध्य भाग के धनबाद जिले में कहीं-कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं.

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23 से 25 सितंबर तक वज्रपात और तेज हवा संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

पिछले 24 घंटे में कैसा रहा मौसम?

झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम का मिला-जुला असर देखा गया है. राज्य के कई हिस्सों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई. तिलैया डीवीसी में 38.0 मिमी और पंचेत डीवीसी में 24.2 मिमी वर्षा मापी गई. इसके अलावा पंचेत में 23.6 मिमी और तिलैया में 21.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई.

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21 से 23 सितंबर तक वज्रपात और तेज हवा संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

मौसम केंद्र के के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में राज्य का सबसे गर्म इलाका जगन्नाथपुर रहा, जहां अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके विपरीत, लातेहार में रात का पारा गिरकर 19.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा.

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