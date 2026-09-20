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बंगाल की खाड़ी में बन रहा डिप्रेशन, झारखंड में होगी झमाझम बारिश, कल से दिखने लगेगा असर, 23-24 सितंबर को विशेष अलर्ट

रांचीः बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव क्षेत्र अब झारखंड के मौसम पर भी असर डाल सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक यह सिस्टम अगले 24 से 48 घंटे में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए डिप्रेशन और उसके बाद डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है. 23 सितंबर के आसपास इसके दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचने की संभावना है.

इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से झारखंड में 23 और 24 सितंबर के आसपास बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है. वहीं, अगले दो दिनों के बाद राज्य के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है.

21 और 22 सितंबर को इन इलाकों में रहेगा असर

मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, 21 सितंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश या मेघ गर्जन के आसार हैं. वहीं 22 सितंबर से बारिश का दायरा बढ़ेगा और राज्य के अनेक स्थानों पर बादलों के डेरे के साथ बारिश की प्रबल संभावना जताई गई है. 21 और 22 सितंबर को मौसम विभाग ने राज्य में कहीं-कहीं मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है.

23 और 24 सितंबर को भारी बारिश संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

23 और 24 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी

23 और 24 सितंबर को राज्य के मौसम में व्यापक बदलाव देखा जाएगा. इन दो दिनों में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी. इसके साथ ही 40 से 50 किमी प्रति घंटे की तेज गति से तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ वज्रपात की गंभीर चेतावनी जारी की गई है.