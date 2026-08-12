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छत्तीसगढ़ में बना लो प्रेशर सिस्टम, मानसून की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के लिए अलर्ट

छत्तीसगढ़ में अगले पांच दिनों तक मानसून की एक्टिविटी बने रहने की संभावना है.

Low pressure system formed
छत्तीसगढ़ में बना लो प्रेशर सिस्टम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2026 at 7:27 PM IST

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रायपुर : रायपुर सहित दूसरे जिलों में पिछले तीन दिनों से मानसून की एक्टिविटी कम होने के बाद उमस और गर्मी बढ़ गई है. लेकिन फिर एक बार फिर लो प्रेशर सिस्टम के एक्टिव होने के बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. इस दौरान पूरे प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक मानसून की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. मौसम विभाग के मुताबिक आज की स्थिति में एक लो प्रेशर सिस्टम उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश क्षेत्र में स्थित है. यह सिस्टम आगामी 24 घंटे में इंटेंसिफाई होकर पश्चिम की तरफ मूव करने कि संभावना है.


5 दिनों तक बनी रहेगी मानसून की एक्टिविटी

मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि आज की स्थिति में एक लो प्रेशर सिस्टम उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश क्षेत्र में स्थित है. यह सिस्टम आगामी 24 घंटे में इंटेंसिफाई होकर पश्चिम की तरफ मूव करने कि संभावना है. इस सिस्टम के प्रभाव से आज से लेकर अगले 5 दिनों तक प्रदेश में मानसून की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है.

मानसून की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आज छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से सरगुजा संभाग के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. जिसकी वजह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है. इसके साथ ही बिलासपुर संभाग के पूर्वी इलाके के एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है- गायत्रीवाणी कांचीभोटला,मौसम वैज्ञानिक

Alert for Surguja and Bilaspur divisions
सरगुजा और बिलासपुर संभाग के लिए अलर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार को उत्तर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सरगुजा संभाग में पूरे क्षेत्र में मानसून की एक्टिविटी बढ़ने के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. रायपुर सहित प्रदेश में मानसून की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है. इस सिस्टम का असर अगले 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में रहेगा.

Alert for Surguja and Bilaspur divisions
सरगुजा और बिलासपुर संभाग के लिए अलर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
मौसम विभाग ने जारी किया अलर्टअगले 4 दिनों के बाद मानसून की एक्टिविटी में थोड़ी कमी आने की संभावना है. इसके साथ ही बिलासपुर और सरगुजा संभाग के लिए भारी बारिश को लेकर आरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है. इसके साथ ही रायपुर संभाग के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. आकाशीय बिजली गिरने की भी ज्यादातर संभावना है. अधिकतम तापमान में अगले चार-पांच दिनों तक कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. आज अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आ जाएगी. गुरुवार से प्रदेश में बादल छाए रहने की वजह से अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा.

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