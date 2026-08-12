छत्तीसगढ़ में बना लो प्रेशर सिस्टम, मानसून की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के लिए अलर्ट
छत्तीसगढ़ में अगले पांच दिनों तक मानसून की एक्टिविटी बने रहने की संभावना है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 12, 2026 at 7:27 PM IST
रायपुर : रायपुर सहित दूसरे जिलों में पिछले तीन दिनों से मानसून की एक्टिविटी कम होने के बाद उमस और गर्मी बढ़ गई है. लेकिन फिर एक बार फिर लो प्रेशर सिस्टम के एक्टिव होने के बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. इस दौरान पूरे प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक मानसून की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. मौसम विभाग के मुताबिक आज की स्थिति में एक लो प्रेशर सिस्टम उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश क्षेत्र में स्थित है. यह सिस्टम आगामी 24 घंटे में इंटेंसिफाई होकर पश्चिम की तरफ मूव करने कि संभावना है.
5 दिनों तक बनी रहेगी मानसून की एक्टिविटी
मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि आज की स्थिति में एक लो प्रेशर सिस्टम उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश क्षेत्र में स्थित है. यह सिस्टम आगामी 24 घंटे में इंटेंसिफाई होकर पश्चिम की तरफ मूव करने कि संभावना है. इस सिस्टम के प्रभाव से आज से लेकर अगले 5 दिनों तक प्रदेश में मानसून की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है.
आज छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से सरगुजा संभाग के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. जिसकी वजह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है. इसके साथ ही बिलासपुर संभाग के पूर्वी इलाके के एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है- गायत्रीवाणी कांचीभोटला,मौसम वैज्ञानिक
मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार को उत्तर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सरगुजा संभाग में पूरे क्षेत्र में मानसून की एक्टिविटी बढ़ने के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. रायपुर सहित प्रदेश में मानसून की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है. इस सिस्टम का असर अगले 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में रहेगा.
तिरंगा यात्रा 2026 : नारायणपुर से भव्य आगाज, गृहमंत्री ने चलाई बाइक, एमसीबी में स्वास्थ्य मंत्री ने की यात्रा
आकाशीय बिजली का कहर : ओडिशा में जशपुर की दो महिला मजदूरों की मौत, 20 से अधिक घायल
हरेली तिहार 2026: CM विष्णु देव साय ने दी प्रदेशवासियों को बधाई, डॉ. रमन सिंह बोले साय सरकार में मोदी की गारंटी पूरी