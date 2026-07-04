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छत्तीसगढ़ में बना लो प्रेशर, भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

रायपुर : छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री 22 जून को होने के बाद जून महीने में ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिली, लेकिन जुलाई के प्रथम सप्ताह की बात करें तो पिछले दो दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार इन दो दिनों में प्रदेश के 17 जगह पर भारी बारिश हुई है.

अब तक 42 फीसदी कम बारिश

छत्तीसगढ़ में सामान्य बारिश 1142.01 मिलीमीटर होती है, जो आज की स्थिति में सामान्य की तुलना में 42% कम है, लेकिन यही बारिश जून के महीने में 70% बारिश सामान्य से कम था. उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर क्षेत्र बना हुआ है जो आने वाले दो से तीन दिनों तक बने रहने की संभावना है. यह लो प्रेशर डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है जिसकी वजह से दक्षिण और उत्तर छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना.









आने वाले दिनों में बढ़ेगी बारिश की रफ्तार

मौसम वैज्ञानिक बीके चिंधालोरे ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री जून महीने में हुई थी. जून में सामान्य से 70% कम बारिश हुई थी. लेकिन अब धीरे-धीरे बारिश की रफ्तार बढ़ी है. पिछले दो-तीन दिनों तक लो प्रेशर बनने की वजह से प्रदेश के कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है.आज तक हुई बारिश की बात की जाए तो सामान्य से 42% कम बारिश छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है. छत्तीसगढ़ में सामान्य बारिश 1142.1 मिलीमीटर होती है.