छत्तीसगढ़ में बना लो प्रेशर, भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
जून में कम बारिश के बाद अब छत्तीसगढ़ में मानसून सिस्टम एक्टिव हो गया है.मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 4, 2026 at 3:13 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री 22 जून को होने के बाद जून महीने में ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिली, लेकिन जुलाई के प्रथम सप्ताह की बात करें तो पिछले दो दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार इन दो दिनों में प्रदेश के 17 जगह पर भारी बारिश हुई है.
अब तक 42 फीसदी कम बारिश
छत्तीसगढ़ में सामान्य बारिश 1142.01 मिलीमीटर होती है, जो आज की स्थिति में सामान्य की तुलना में 42% कम है, लेकिन यही बारिश जून के महीने में 70% बारिश सामान्य से कम था. उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर क्षेत्र बना हुआ है जो आने वाले दो से तीन दिनों तक बने रहने की संभावना है. यह लो प्रेशर डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है जिसकी वजह से दक्षिण और उत्तर छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना.
आने वाले दिनों में बढ़ेगी बारिश की रफ्तार
मौसम वैज्ञानिक बीके चिंधालोरे ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री जून महीने में हुई थी. जून में सामान्य से 70% कम बारिश हुई थी. लेकिन अब धीरे-धीरे बारिश की रफ्तार बढ़ी है. पिछले दो-तीन दिनों तक लो प्रेशर बनने की वजह से प्रदेश के कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है.आज तक हुई बारिश की बात की जाए तो सामान्य से 42% कम बारिश छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है. छत्तीसगढ़ में सामान्य बारिश 1142.1 मिलीमीटर होती है.
उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है. आने वाले दो-तीन दिनों तक लो प्रेशर बने रहने की संभावना है. यही लो प्रेशर बाद में डिप्रेशन में परिवर्तित होने की संभावना है. उसकी वजह से पूरे प्रदेश के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है. भारी वर्षा दक्षिण छत्तीसगढ़ के हिस्से में हो सकती है- बीके चिंधालोरे, मौसम वैज्ञानिक
मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
मौसम विभाग ने 2 दिन पहले भारी वर्षा होने को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. इस दौरान प्रदेश के सभी संभागों में शुक्रवार को हल्की से भारी वर्षा हुई है. पूरे प्रदेश के 17 जगह पर भारी वर्षा दर्ज की गई थी. मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान पिछले दो-तीन दिनों की तुलना में कम हुआ है. बात अगर मध्य छत्तीसगढ़ की करें तो अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री के आसपास आने वाले दो-तीन दिनों तक बने रहने की संभावना है.
दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की बात करें तो वहां का अधिकतम तापमान 26 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है. आने वाले दो-तीन दिनों में दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है. उत्तर छत्तीसगढ़ के इलाके में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. राजधानी रायपुर में उमस और गर्मी अभी भी बनी हुई.
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