प्रेमी जोड़े ने उठाया आत्मघाती कदम, परिजन बोले सामूहिक विवाह का आवेदन हुआ था रिजेक्ट,शादी नहीं होने से थे परेशान

गौरेला पेंड्रा मरवाही : पेंड्रा थाना क्षेत्र के पनकोटा गांव में हृदय विदारक घटना हुई.यहां साथ जीने की कसम खाने वाले जब एक ना हो सके तो उन्होंने साथ जान दे दी. इस मामले में खास बात ये है कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे.लेकिन सामूहिक विवाह कार्यक्रम में दोनों का विवाह ना हो सका.ऐसा भी नहीं है कि दोनों के परिवार वालों को इस शादी से ऐतराज था.फिर भी सामूहिक विवाह में शादी ना कर पाने की टीस दोनों के मन में घर कर गई.ऐसे में दोनों ने वो कदम उठा लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी.

लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम करते थे.लड़की दो महीने पहले ही हमारे घर आई थी.सामूहिक विवाह में आवेदन दिए थे,लेकिन मैडम ने मना कर दिया था.इसके बाद लड़की ने बोला कि अपने घर पर बदनाम हो गई है,यहां भी बदनामी हो रही है.दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद हुआ.इसके बाद लड़की ने आत्मघाती कदम उठा लिया.लड़की की मौत के बाद लड़का भी सदमा में आ गया और जंगल में जाकर उसने भी आत्मघाती कदम उठा लिया -मान सिंह, कृष्णकुमार के पिता



प्रेमी प्रेमिका ने उठाया आत्मघाती कदम

बुधवार की रात अनिता और कृष्ण कुमार के बीच शादी नहीं हो पाने से विवाद हुआ. अनिता ने इसे समाज के सामने खुद का अपमान माना और मौका पाते ही अपना जीवन समाप्त कर लिया. जैसे ही कृष्ण कुमार ने अनिता के शव को देखा तो वो भी सदमें में आ गया.इसके बाद कृष्ण कुमार ने भी घर से दूर जाकर आत्मघाती कदम उठाते हुए अपनी जान दे दी.परिजनों ने कृष्णकुमार की रात में काफी खोजबीन की.अगली सुबह कृष्ण कुमार का शव जंगल में फंदे पर लटका मिला.परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी.

प्रेम प्रसंग का मामला है.परिजनों के मुताबिक विवाह नहीं होने पर लड़की और लड़के में विवाद हुआ.लड़की की मौत के बाद लड़के ने भी सदमे में आकर आत्मघाती कदम उठाया है. लड़के की उम्र 18 और लड़की की 19 साल थी.पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है -रोहित पैकरा, विवेचक

पुलिस मामले की जांच में जुटी



घटना की सूचना मिलते ही पेंड्रा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. वहीं इस हृदयविदारक घटना से पनकोटा गांव में शोक की लहर है. ग्रामीणों का कहना है कि दोनों एक-दूसरे से बेहद प्रेम करते थे और साथ जीवन बिताना चाहते थे. फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है.

आत्महत्या कोई समाधान नहीं है

यदि आपके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र को लेकर चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक सहारे की आवश्यकता है, तो हमेशा कोई न कोई आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन को 04424640050 पर कॉल करें (24x7 उपलब्ध) या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन iCall पर 9152987821 पर कॉल करें (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध)।



