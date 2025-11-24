ETV Bharat / state

उन्नाव में युवक-युवती की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली; मालगाड़ी से कटकर मौत, परिजन हैरान

मृतकों की पहचान सुरेंद्र (23) पुत्र शिवलाल, निवासी जमालपुर गढ़ी, थाना अजगैन और सोनी (20) पुत्री रामलखन, निवासी गांव गौरी, थाना सोहरामऊ, उन्नाव के तौर पर की गई है. दोनों के परिजनों ने प्रेम-प्रसंग की जानकारी से इनकार किया है. हालांकि ग्रामीणों और पुलिस ने प्रेम-प्रसंग में आत्महत्या करने की आशंका व्यक्त की है. पुलिस दोनों के मोबाइल से कॉल डिटेल्स खंगाल रही है.

उन्नाव: अजगैन थाना क्षेत्र के जैतीपुर रेलवे स्टेशन के पास एक युवक-युवती की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई. सोमवार सुबह दोनों के क्षत-विक्षत शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची जीआरपी ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना की सूचना मिलते ही, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई. परिजन भी मौके पर पहुंचे और दोनों की शिनाख्त की.

युवक के परिजन ने क्या कहा: मृत सुरेंद्र के चाचा संतपाल ने बताया कि उसके परिवार में उसकी मां का निधन हो चुका है. वह अपने भाई-बहनों के साथ रहता था. संतपाल ने बताया कि उन्हें बिल्कुल अंदेशा नहीं था, कि सुरेंद्र ऐसा कदम उठा लेगा. उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, कि वह कब और क्यों घर से निकला? संतपाल ने कहा कि सुबह पुलिस ने फोन करके बताया कि ट्रेन से कटकर सुरेंद्र की मौत हो गई है. वह कभी किसी परेशानी में दिखा भी नहीं.

युवती के भाई ने क्या कहा: मृतका सोनी के भाई सोनू ने कहा कि उसकी बहन ने कभी किसी तरह की परेशानी या प्रेम संबंध का जिक्र घर में नहीं किया था. सुबह करीब 8 बजे पुलिस ने फोन करके बताया कि मेरी बहन ट्रेन से कट गई है. मौके पर पहुंचकर पता चला कि पास के गांव का एक युवक भी यही मरा पड़ा है. मेरी जानकारी में मेरी बहन का उससे कोई संबंध नहीं था.

जीआरपी कर रही जांच-पड़ताल: पुलिस का कहना है कि मौके की स्थिति और घटनास्थल की जांच के आधार पर मामला प्रथम दृष्टया आत्महत्या का लगता है. हालांकि, प्रेम संबंध की पुष्टि या किसी अन्य वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल कॉल डिटेल्स से लगाया जाएगा. फिलहाल जीआरपी पूरे मामले की जांच कर रही है. दोनों परिवारों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं.

