सोनीपत में प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या! मुनमुन गार्डन के कमरे में मिला दोनों का शव
सोनीपत के राठधाना रोड स्थित मुनमुन गार्डन के कमरे में महिला और युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई.
Published : April 17, 2026 at 5:04 PM IST
सोनीपत: राठधाना रोड स्थित मुनमुन गार्डन में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला और युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. गार्डन के कमरे के अंदर दोनों के शव मिले. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने आत्महत्या की है. सदर थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुटी है.
हत्या या आत्महत्या? सोनीपत के राठधाना रोड स्थित मुनमुन गार्डन से सामने आई इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. जहां एक कमरे के अंदर महिला और युवक का शव मिला. मृतकों की पहचान सुमेश और दिलशाना उर्फ रूबी के रूप में हुई है. सुमेश मुनमुन गार्डन चलाता था और सोनीपत के वेस्ट रामनगर का निवासी था, जबकि दिलशाना गांव बैंयापुर की रहने वाली थी और गार्डन में खाना बनाने का काम करती थी.
कमरे से शराब की बोतल भी बरामद: घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब सुमेश के बेटे ने कई बार अपने पिता को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद जब वो गार्डन पहुंचा तो, कमरे के अंदर दोनों के शव मिले. बेटे ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके से पुलिस को एक शराब की बोतल और अन्य सामान भी बरामद हुआ है.
मौत की वजह का पता नहीं: सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है. फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: एसीपी मलकीत सिंह ने बताया कि "मुनमुन गार्डन में दो शव मिले हैं. जिनकी पहचान सोनीपत के वेस्ट रामनगर के रहने वाले सुमेश और गांव बैंयापुर की रहने वाली दिलशाना के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है. पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा, फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है."
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