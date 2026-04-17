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सोनीपत में प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या! मुनमुन गार्डन के कमरे में मिला दोनों का शव

सोनीपत: राठधाना रोड स्थित मुनमुन गार्डन में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला और युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. गार्डन के कमरे के अंदर दोनों के शव मिले. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने आत्महत्या की है. सदर थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुटी है.

हत्या या आत्महत्या? सोनीपत के राठधाना रोड स्थित मुनमुन गार्डन से सामने आई इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. जहां एक कमरे के अंदर महिला और युवक का शव मिला. मृतकों की पहचान सुमेश और दिलशाना उर्फ रूबी के रूप में हुई है. सुमेश मुनमुन गार्डन चलाता था और सोनीपत के वेस्ट रामनगर का निवासी था, जबकि दिलशाना गांव बैंयापुर की रहने वाली थी और गार्डन में खाना बनाने का काम करती थी.

सोनीपत में प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या! (Etv Bharat)

कमरे से शराब की बोतल भी बरामद: घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब सुमेश के बेटे ने कई बार अपने पिता को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद जब वो गार्डन पहुंचा तो, कमरे के अंदर दोनों के शव मिले. बेटे ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके से पुलिस को एक शराब की बोतल और अन्य सामान भी बरामद हुआ है.