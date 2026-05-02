मथुरा के गेस्ट हाउस में प्रेमी-प्रेमिका के शव मिले; हत्या के बाद आत्महत्या का अनुमान
सीओ सदर पीपी सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान सुभाष (28) और राधिका (23) के रूप में हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 1:32 PM IST|
Updated : May 2, 2026 at 1:53 PM IST
मथुरा: वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के दुर्गापुरम कॉलोनी स्थित गेस्ट हाउस में प्रेमी प्रेमिका का शव मिला है. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है. अनुमान लगाया गया कि प्रेमी ने पहले प्रेमिका की हत्या की. इसके बाद खुद सुसाइड कर लिया.
सीओ सदर पीपी सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान सुभाष (28) और राधिका (23) के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि वृंदावन कोतवाली क्षेत्र दुर्गापुरम कॉलोनी में शनिवार सुबह 112 पर सूचना मिली कि गेस्ट हाउस के कमरे में युवक और युवती का शव मिला है. गेस्ट हाउस का कमरा अंदर से बंद था. पंखे पर मृतक युवक सुभाष लटका हुआ था. बेड पर युवती राधिका का शव पड़ा हुआ था.
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गेस्ट हाउस के कमरे का दरवाजा तोड़कर दोनों के शवों को बाहर निकल गया. जानकारी के मुताबिक, सुभाष और वृंदावन की रहने वाली राधिका के बीच कई महीनों से प्रेम प्रसंग था. गेस्ट हाउस में राधिका किराए पर रह रही थी. गेस्ट हाउस में सुभाष का आना-जाना लगा रहता था.
शुक्रवार की देर रात दोनों के बीच कहासुनी होने लगी और शनिवार की सुबह सुभाष ने पहले राधिका की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली. राधिका के गले पर नाखून के निशान बने हुए हैं. फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य कलेक्ट किए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह सामने आएगी.
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