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रात में प्रेमिका से मिलने आया प्रेमी, फिर कमरा बंद करके दोनों ने लगा ली आग, एक की मौत

रात में प्रेमिका से मिलने आया प्रेमी, फिर कमरा बंद करके दोनों ने लगा ली आग, एक की मौत, एक गंभीर ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद : फिरोजाबाद में एक बंद कमरे में युवक और युवती के गंभीर रूप से झुलसने का मामला सामने आया है. घटना के बाद युवती के परिजनों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई, जबकि युवक की हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा लग रहा है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, घटना शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के पड़ाव गढ़ैया की है. युवती की पहचान 18 वर्षीय खुशी निवासी पड़ाव गढ़ैया के रूप में हुई है, जबकि युवक की पहचान 19 वर्षीय अरुण के रूप में हुई है, जो मोहब्ब्तपुर अहीर गांव का रहने वाला है. सीओ शिकोहाबाद अम्बरीष कुमार के मुताबिक अरुण शुक्रवार की रात खुशी के घर आया था, जहां दोनों ने कमरा बंद कर आग लगा ली. कमरे से जब धुआं उठा तो खुशी के परिजनों और अन्य आसपास के लोगों को जानकारी हुई.

स्थानीय लोगों ने कमरे का गेट तोड़कर दोनों को बाहर निकाला और शिकोहाबाद के संयुक्त अस्पताल ले गए, लेकिन हालत गंभीर होने पर दोनों को फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. उसके बाद खुशी की हालत और ज्यादा बिगड़ने पर उसे आगरा रेफर कर दिया गया. हालांकि वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.