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विवाहिता के घर पहुंचा प्रेमी कनपटी पर बंदूक रखकर बोला - पति को तलाक देकर मुझसे करो शादी

बोरखेड़ा थाना ( ETV Bharat Kota )

कोटा: बोरखेड़ा थाना इलाके में एक प्रेमी ने अपनी विवाहित प्रेमिका के घर जाकर जमकर हंगामा किया. आरोपी देसी कट्टा लेकर पहुंचा और विवाहिता से पति को तलाक देने की मांग करने लगा. यह घटनाक्रम 15 जुलाई को हुआ. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. इस दौरान आरोपी ने संदिग्ध पदार्थ खा लिया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई. पुलिस ने उसे मौके से हिरासत में लिया और अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा. बोरखेड़ा थाना अधिकारी अनिल टेलर ने बताया कि सुल्तानपुर इलाके के एक गांव का रहने वाला युवक एक महिला के घर में घुस गया. उसने देसी कट्टे के दम पर विवाहिता को धमकाया और कहा, 'अपने पति को तलाक दो और मेरे साथ रहो. अन्यथा तुम्हारे पति और बच्चों को मार दूंगा.' आरोपी अपने साथ देसी कट्टा, चाकू, रस्सी और जहर लेकर आया था. उसने महिला की कनपटी पर बंदूक भी रख दी और काफी देर तक हंगामा किया. पढ़ें: झालावाड़: प्रेमिका को लेने गया, इनकार किया तो युवक ने थाने के सामने किया आत्महत्या का प्रयास