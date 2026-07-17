विवाहिता के घर पहुंचा प्रेमी कनपटी पर बंदूक रखकर बोला - पति को तलाक देकर मुझसे करो शादी
पीड़ित महिला ने किसी तरह घर से बाहर निकल कर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने युवक को पकड़ कर कस्टडी में लिया.
Published : July 17, 2026 at 12:35 PM IST
कोटा: बोरखेड़ा थाना इलाके में एक प्रेमी ने अपनी विवाहित प्रेमिका के घर जाकर जमकर हंगामा किया. आरोपी देसी कट्टा लेकर पहुंचा और विवाहिता से पति को तलाक देने की मांग करने लगा. यह घटनाक्रम 15 जुलाई को हुआ. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. इस दौरान आरोपी ने संदिग्ध पदार्थ खा लिया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई. पुलिस ने उसे मौके से हिरासत में लिया और अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा.
बोरखेड़ा थाना अधिकारी अनिल टेलर ने बताया कि सुल्तानपुर इलाके के एक गांव का रहने वाला युवक एक महिला के घर में घुस गया. उसने देसी कट्टे के दम पर विवाहिता को धमकाया और कहा, 'अपने पति को तलाक दो और मेरे साथ रहो. अन्यथा तुम्हारे पति और बच्चों को मार दूंगा.' आरोपी अपने साथ देसी कट्टा, चाकू, रस्सी और जहर लेकर आया था. उसने महिला की कनपटी पर बंदूक भी रख दी और काफी देर तक हंगामा किया.
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घटना के दौरान महिला का पति घर पर ही था, लेकिन वह छत पर पौधों को पानी देने गया हुआ था. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. विवाहिता ने समझा-बुझाकर युवक को शांत कराया और तलाक के कागज बनवाने का हवाला देकर बाहर निकली. इसी बीच पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को घर के अंदर से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला. इस दौरान उसने कुछ खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई. बाद में पुलिस कस्टडी में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.
पीड़िता 2023 से जानती थी आरोपी को: पीड़ित महिला ने बताया कि वह आरोपी को 2023 से जानती है. वर्ष 2025 से उसने आरोपी युवक से संबंध तोड़ लिए थे और उससे बातचीत नहीं करती थी. इसके बावजूद वह फोन पर जान से मारने की धमकी देता था. यहां तक कि घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ भी की. आरोपी युवक उसके पति और बच्चों को मारने के इरादे से ही आया था. पुलिस के आने के बाद भी आरोपी ने खुद को अंदर बंद कर लिया था और उस पर पति को तलाक देने का दबाव बना रहा था. बाद में पुलिस ने अंदर घुस कर आरोपी को हिरासत में लिया.