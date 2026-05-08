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फतेहपुर में शादीशुदा लिव इन पार्टनर की हत्या कर थाने पहुंचा प्रेमी, बोला- साहब! प्रेमिका को मार दिया, घर में पड़ा है शव

प्रेमिका पहले से शादीशुदा थी, पति को छोड़कर युवक के साथ दो साल से रह रही थी.

प्रेमिका की हत्या कर थाने में किया सरेंडर.
प्रेमिका की हत्या कर थाने में किया सरेंडर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 9:50 PM IST

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फतेहपुर : गाजीपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को प्रेम प्रसंग में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. प्रेमी ने लिव इन में रह रही शादीशुदा प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद खुद ललौली थाना पहुंचकर सरेंडर कर दिया. पुलिस से कहा- साहब! मैंने अपनी प्रेमिका ललिता उर्फ राखी की हत्या कर दी है, शव घर में पड़ा है.

ललौली पुलिस ने गाजीपुर थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी. सूचना पर गाजीपुर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. घर के अंदर महिला का शव पड़ा हुआ था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस कर रही मामले की जांच. (Video Credit; Fatehpur Police)

परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी विजय कुमार रैदास को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और लोग तरह-तरह की चर्चाएं करते रहे.

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया, पूछताछ में पता चला कि गाजीपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव निवासी विजय कुमार रैदास पिछले करीब दो सालों से राखी उर्फ ललिता देवी के साथ रह रहा था. ललिता मूल रूप से असोथर थाना क्षेत्र के कैथन पुरवा गांव की रहने वाली थी और उसकी शादी थरियांव थाना क्षेत्र के नयापुरवा गांव में हुई थी. ललिता काफी समय से अपने पति से अलग रह रही थी.

शुक्रवार दोपहर किसी अन्य युवक से मोबाइल पर अश्लील बातचीत को लेकर विजय और राखी के बीच विवाद हो गया. कहासुनी बढ़ने पर गुस्से में विजय ने राखी का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी सीधे ललौली थाने पहुंचा और पुलिस को प्रेमिका की हत्या करने की जानकारी दी. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शव बरामद कर लिया है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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