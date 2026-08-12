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बुलंदशहर के खुर्जा में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या; कहासुनी के बाद चाकू से किए ताबड़तोड़ हमले

पुलिस टीम ने साक्ष्य जुटाते हुए युवती को जटिया हॉस्पिटल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बुलंदशहर के खुर्जा में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या.
बुलंदशहर के खुर्जा में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 9:10 AM IST

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बुलंदशहर: जिले के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र स्थित शिवलोक कॉलोनी में देर रात प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी. वर्षों से चले आ रहे प्रेम-प्रसंग के बीच हुए आपसी विवाद के बाद प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की चाकू से गोदकर दर्दनाक हत्या कर दी. वारदात की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गांव नेहरूपुर की रहने वाली युवती बेबी का अपने ही गांव के निवासी अजीत से पिछले कई वर्षों से प्रेम-संबंध चल रहा था. अजीत खुर्जा नगर की शिवलोक कॉलोनी में किराए का मकान लेकर रहता था. बेबी वहां अक्सर उससे मिलने आया करती थी.

मंगलवार देर रात करीब 10:15 बजे भी बेबी अजीत से मिलने उसके कमरे पर पहुंची थी. कमरे के भीतर किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आपा खो चुके अजीत ने पास रखे धारदार चाकू से बेबी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

बुलंदशहर के खुर्जा में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या. (Video Credit: ETV Bharat)

अजीत ने उसके सिर, छाती और हाथों पर चाकू से कई वार किए, जिससे बेबी की मौके पर ही मौत हो गई. ​घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची.

टीम ने साक्ष्य जुटाते हुए युवती को जटिया हॉस्पिटल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल के डॉक्टर आदित्य चौहान ने बताया कि महिला के शरीर पर धारदार हथियार के गंभीर निशान थे, अत्यधिक खून बहने से उसकी जान गई.

​सीओ खुर्जा शोभित कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रेमी अजीत को हिरासत में ले लिया है. मृतका के परिजनों से तहरीर लेकर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर हत्या की मुख्य वजह तलाशी जा रही है.

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