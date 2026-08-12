ETV Bharat / state

बुलंदशहर के खुर्जा में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या; कहासुनी के बाद चाकू से किए ताबड़तोड़ हमले

बुलंदशहर के खुर्जा में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )