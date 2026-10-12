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चित्रकूट में प्रेमी ने प्रेमिका के चाचा-चाची को मारी गोली, चाची की मौत; खुद भी लहूलुहान मिला

चित्रकूट में प्रेमिका के चाचा-चाची को मारी गोली. ( Photo Credit: ETV Bharat )

चित्रकूट: प्रेम-प्रसंग की पोल खुलने से नाराज प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के चाचा और चाची को गोली मार दी. इस वारदात में प्रेमिका की चाची की मौत हो गई है, जबकि चाचा की हालत गंभीर है.

वहीं, घटनास्थल से 100 मीटर दूर आरोपी प्रेमी भी लहूलुहान हालत में मिला. पुलिस ने उसे भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. घटना मऊ थाना क्षेत्र के जोखारा गांव की है.