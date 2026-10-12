चित्रकूट में प्रेमी ने प्रेमिका के चाचा-चाची को मारी गोली, चाची की मौत; खुद भी लहूलुहान मिला
आरोपी को आशंका थी कि युवती के चाचा-चाची ने हीं यह बात युवती के पिता और बाकी परिजनों को बताई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : October 12, 2026 at 7:19 AM IST
चित्रकूट: प्रेम-प्रसंग की पोल खुलने से नाराज प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के चाचा और चाची को गोली मार दी. इस वारदात में प्रेमिका की चाची की मौत हो गई है, जबकि चाचा की हालत गंभीर है.
वहीं, घटनास्थल से 100 मीटर दूर आरोपी प्रेमी भी लहूलुहान हालत में मिला. पुलिस ने उसे भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. घटना मऊ थाना क्षेत्र के जोखारा गांव की है.
पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि जोखारा गांव निवासी आरोपी श्यामधार उर्फ बबुआ का अपने ही गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. एक दिन पहले युवती छत से कूदकर कहीं चली गई थी. रात में तलाश करने पर वह घर से कुछ दूरी पर खड़े एक ट्रक में आरोपी युवक के साथ मिली.
युवती के चाचा और परिजनों ने डायल 112 पर सूचना देकर पुलिस बुला ली. इसके बाद दोनों को दरयाफ्त किया गया. परिजनों ने रविवार सुबह मऊ थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की. आरोपी के खिलाफ थाना मउ में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ था.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उस मामले की विवेचना चल रही थी. इधर आरोपी को आशंका थी कि युवती के चाचा-चाची ने हीं यह बात युवती के पिता और बाकी परिजनों को बताई है. इसी खुन्नस में रविवार शाम को जब परिवार के लोग घर के अंदर बैठे थे, तभी युवक अचानक वहां पहुंचा और फायरिंग शुरू कर दी.
पहले युवती के चाचा को गोली मारी, फिर चाची को भी गली में ले जाकर गोली मार दी. गोली लगने से चाची मनोज कुमारी और चाचा श्यामलाल घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएचसी रामनगर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मनोज कुमारी को मृत घोषित कर दिया.
श्यामलाल की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें प्रयागराज स्थित हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी तो वह घटनास्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक खेत में घायल अवस्था में पड़ा मिला.
पुलिस के अनुसार, उसने घटना के बाद खुद को गोली मार ली थी, जिससे उसकी गर्दन में चोट आई है. उसे सीएचसी मऊ में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.
प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. हालांकि, पूरी जांच के बाद ही घटना के कारणों की पुष्टि हो सकेगी. वारदात के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है और पुलिस बल तैनात किया गया है.
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