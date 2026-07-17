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शादीशुदा प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली, हालत गंभीर; गर्लफ्रेंड पर शादी न करने का बना रहा दबाव

मेरठ में शादीशुदा प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अंजुम पैलेस के पास प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी. गंभीर घायल प्रेमिका को स्थानीय लोगों और पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं, पुलिस आरोपी प्रेमी की तलाश में दबिश दे रही है. जानकारी के मुताबिक, लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की रहने वाली शाहीन का एक दिन पहले जन्मदिन था. गुरुवार देर शाम को उसे उसकी रिश्तेदार ने जन्मदिन मनाने के लिए बुलाया था. जिस वक्त वह अपनी दोस्त आयशा के साथ अंजुम पैलेस के पास पहुंची, वहां उसे उसके परिचित कैफ ने रोक लिया. इसके बाद दोनों झगड़ने लगे और तैश में आकर युवक कैफ ने उसे तमंचे से गोली मार दी, जिससे वहां हड़कंप मच गया. मेरठ में शादीशुदा प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली. (Video Credit: ETV Bharat) स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगालने शुरु कर दिए हैं. इस गोलीकांड के बाद एसपी सिटी भी मौके पर पहुंचे.