शादीशुदा प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली, हालत गंभीर; गर्लफ्रेंड पर शादी न करने का बना रहा दबाव
यह बात भी प्रकाश में आई है कि आरोपी ने कुछ समय पहले शादी कर ली थी, अब प्रेमिका की शादी तय होने वाली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 10:20 AM IST
मेरठ: लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अंजुम पैलेस के पास प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी. गंभीर घायल प्रेमिका को स्थानीय लोगों और पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं, पुलिस आरोपी प्रेमी की तलाश में दबिश दे रही है.
जानकारी के मुताबिक, लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की रहने वाली शाहीन का एक दिन पहले जन्मदिन था. गुरुवार देर शाम को उसे उसकी रिश्तेदार ने जन्मदिन मनाने के लिए बुलाया था.
जिस वक्त वह अपनी दोस्त आयशा के साथ अंजुम पैलेस के पास पहुंची, वहां उसे उसके परिचित कैफ ने रोक लिया. इसके बाद दोनों झगड़ने लगे और तैश में आकर युवक कैफ ने उसे तमंचे से गोली मार दी, जिससे वहां हड़कंप मच गया.
स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगालने शुरु कर दिए हैं. इस गोलीकांड के बाद एसपी सिटी भी मौके पर पहुंचे.
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि इस पूरे मामले में यह बात निकलकर आई है कि आरोपी और पीड़िता दोनों में प्रेम प्रसंग था. शाहीन और कैफ दोनों पूर्व परिचित हैं. पुलिस आरोपी को खोज रही है. पहली प्राथमिकता युवती को एडमिट कराकर उसकी जान बचाना भी था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है.
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का गठन कर लिया गया है, जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था.
यह बात भी प्रकाश में आई है कि आरोपी ने कुछ समय पहले शादी कर ली थी, अब जब प्रेमिका की शादी तय होने वाली है, तो उसको शादी नहीं करने दे रहा था.
शाहीन की दोस्त आयशा ने बताया कि वह उसके साथ अपनी एक दोस्त के यहां गए थे. जब वहां से वापस लौट रहे थे, तो आयशा ने अपने पति को कॉल कर दी थी. रास्ते में शाहीन के बॉयफ्रेंड कैफ ने गाड़ी रोक ली और चाबी निकाल ली फिर उसे गोली मार दी.
आयशा ने बताया कि कैफ कुछ समय पहले अपनी एक रिश्तेदार से लव मैरिज कर चुका है और इसके बावजूद वह शाहीन को शादी नहीं करने दे रहा है.
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