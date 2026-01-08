ETV Bharat / state

लड़की भगाने का मामला : सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज, गांव वालों ने लड़के की काटी थी नाक

लड़की को भगा ले जाने वाले लड़के की पिटाई के बाद नाक काटी दी थी. अब लड़की ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है.

Luni Police Station
पुलिस थाना लूणी (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 8, 2026 at 2:05 PM IST

जोधपुर: लड़की को भागकर ले जाने वाले लड़के की नाक काटने के मामले के बाद लड़के के खिलाफ लड़की ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है. आरोप है कि नशे की हालत में अपने साथ रखते हुए आरोपी और उसके साथी ने लड़की के साथ 8 दिनों में कई बार दुष्कर्म किया. लूणी पुलिस लड़की की रिपोर्ट पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच बोरानाडा एसीपी को दी गई है.

एसीपी आनंद सिंह ने बताया कि आरोपी दिनेश और उसका साथी गोविंद लड़की को भागकर लेकर गए थे. बाद में दबाव के चलते वापस छोड़ा था. लड़की ने आरोप लगाया कि 8 दिनों तक उसे नशे की हालत में रखा. तीनों एक ही कमरे में रुकते थे. नशे की हालत में उसके साथ दोनों ने कई बार दुष्कर्म किया. एसीपी ने बताया कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

एसीपी आनंद सिंह ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

चित्तौड़गढ़, बाड़मेर और गुजरात लेकर गए : लड़की ने पुलिस को बताया कि 25 दिसंबर की रात को दिनेश और गोविंद उसे जबरदस्ती उठाकर लेकर गए थे. इस दौरान वे उसे पहले गुजरात लेकर गए. इसके बाद चित्तौड़गढ़ ले गए. वापस गांव लेकर आए और घर के सामने लाकर फिर बाड़मेर लेकर गए. सभी जगह पर दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. 3 जनवरी को वापस घर छोड़ने के दौरान उसे धमकाया कि अगर हमारे खिलाफ बयान दिए तो जान से मार देंगे. इसके चलते पहले उसने दिनेश के पक्ष में बयान दिए थे.

पढ़ें : लड़की भगाने से नाराज गांव वालों ने प्रेमी की नाक काटी, अस्पताल में भर्ती

दिनेश की नाक काटी : लड़की को उसके गांव छोड़ने के बाद अगले दिन दिनेश वापस उसके गांव आया था. जिसे देखते ही लड़की के परिजनों और ग्रामीणों ने उसका पीछा किया. उसकी गाड़ी तोड़ दी. उसके बाद उसके साथ मारपीट करते हुए उसकी नाक काट दी थी. जिसके बाद दिनेश की रिपोर्ट पर चार आरोपी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन अब दिनेश और उसके दोस्त गोविंद के खिलाफ लड़की ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है.

मादक पदार्थों की तस्करी, पॉक्सो मामले में वांछित है दिनेश : दिनेश को पहले एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया था. पैरोल पर छूटने के बाद वह फरार हो गया था. वह एक पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी है और जमानत पर छूटने के बाद कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है. उसके भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है.

