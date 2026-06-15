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हापुड़ में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, मोमोज के ठेले से शुरू हुई प्रेम कहानी, किराए के मकान में अंत

हापुड़ में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या ( Photo Credit : ETV Bharat )

हापुड़: जनपद के थाना धौलाना क्षेत्र में एक प्रेम कहानी का अंत हत्या के साथ हुआ. पुलिस ने सोमवार को मामले का खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मृतक महिला और आरोपी दोनों पहले से शादीशुदा थे और कई वर्षों से प्रेम संबंध में थे. सीओ पिलखुवा अनीता चौहान के अनुसार, थाना धौलाना क्षेत्र के ग्राम नगला उदयरामपुर में किराए मकान में प्रेमी के साथ रह रही 28 वर्षीय अनु कुमारी की बीते रोज संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. महिला की मौत के बाद साथ रह रहा युवक मौके से फरार हो गया. सीओ पिलखुवा अनीता चौहान (VIDEO Credit : ETV Bharat) सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर, महिला की हत्या करने वाले प्रेमी अमृतलाल यादव को जनपद आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर महिला का गला घोटकर हत्या करने में प्रयुक्त दुपट्टा भी बरामद कर लिया है.