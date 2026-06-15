हापुड़ में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, मोमोज के ठेले से शुरू हुई प्रेम कहानी, किराए के मकान में अंत
हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी अमृतलाल को आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 6:54 PM IST
हापुड़: जनपद के थाना धौलाना क्षेत्र में एक प्रेम कहानी का अंत हत्या के साथ हुआ. पुलिस ने सोमवार को मामले का खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मृतक महिला और आरोपी दोनों पहले से शादीशुदा थे और कई वर्षों से प्रेम संबंध में थे.
सीओ पिलखुवा अनीता चौहान के अनुसार, थाना धौलाना क्षेत्र के ग्राम नगला उदयरामपुर में किराए मकान में प्रेमी के साथ रह रही 28 वर्षीय अनु कुमारी की बीते रोज संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. महिला की मौत के बाद साथ रह रहा युवक मौके से फरार हो गया.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर, महिला की हत्या करने वाले प्रेमी अमृतलाल यादव को जनपद आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर महिला का गला घोटकर हत्या करने में प्रयुक्त दुपट्टा भी बरामद कर लिया है.
पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि वह करीब आठ साल से पंजाब के लुधियाना में मोमोज की दुकान चलाता था. आरोपी के मोमोज की दुकान पर फतेहाबाद गोविंदगढ़ निवासी अनु देवी मोमोज खाने आती थी. आरोपी भी शादीशुदा था और अनु भी शादीशुदा थी. दोनों में बातचीत होने लगी और धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.
इसके बाद दोनों भाग कर जनपद हापुड़ के थाना धौलाना आ गए और ग्राम उदयरामपुर नगला में पति पत्नी बताकर किराए के मकान में रहने लगे. आरोपी अमृतलाल यादव शेखपुर खिचरा की एवरेज कंपनी में प्लास्टिक की कुर्सी बनाने का कार्य करने लगा.
आरोपी ने बताया कि अनु उसपर अपनी पत्नी को छोड़ने का लगातार दबाव बना रही थी, जिसको लेकर दोनों में विवाद हो रहा था, शुक्रवार को विवाद ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद, आरोपी ने अपनी प्रेमिका की दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया.
आरोपी अमृतलाल की पत्नी और दो बच्चे आजमगढ़ में रहते हैं. मृतक महिला भी शादीशुदा थी, उसकी भी ढाई साल की बच्ची है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.
ये भी पढ़ें: फिरोजाबाद में ऑनर किलिंग; पिता ने बेटी को काट डाला, बचाने में पत्नी भी लहूलुहान