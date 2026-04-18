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ब्लैकमेल कर रहा था प्रेमी, प्रेमिका ने सर्जिकल ब्लेड से काट दिया गला, हथौड़े से सिर फोड़ा

आगरा के होटल में प्रेमी की हत्या की वजह आई सामने, प्रेमिका के बनाए थे अश्लील वीडियो.

आगरा में प्रेमी की हत्या का खुलासा.
आगरा में प्रेमी की हत्या का खुलासा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 2:18 PM IST

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आगरा: मलपुरा थाना क्षेत्र के इटौरा स्थित होटल ताजपथ में प्रेमी की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है. नर्स प्रेमिका ने एक दिन पहले शुक्रवार दोपहर ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर रिश्ते में मामा प्रेमी की हत्या की थी. होटल में प्रेमी और प्रेमिका ने पहले बीयर पार्टी की. जबरन संबंध बनाने का प्रयास करने पर प्रेमी और प्रेमिका में विवाद हुआ था. इस दौरान प्रेमिका ने मौका पाकर पहले सर्जिकल ब्लैड से प्रेमी का गला काटा, इसके बाद हथौड़े से सिर फोड़ा था. प्रेमिका का आरोप है कि मृतक ने उसके अश्लील वीडियो और फोटो बना लिए थे, जिन्हें पति को भेजने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था. प्रेमिका के परिजन भी हैरान हैं. इस बारे में मलपुरा थाना पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर प्रेमिका के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने होटल संचालक को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ देहव्यापार कराने का मामला दर्ज कराया है.

बता दें कि मामला शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे का है. आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र में ग्वालियर हाईवे स्थित गांव इटौरा में होटल ताजपथ में खिल्लो (36) पुत्र होरीलाल निवासी शिवपुरी फतेहपुर सीकरी ने माकरौल निवासी महिला के साथ शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे चेक-इन किया. दोनों साथ में ही होटल के कमरे में गए. उसी कमरे से पुलिस ने महिला का हिरासत में लिया है, जो खिल्लो की लाश के पा बैठी मिली थी. प्रेमी खिल्लो की हत्या कर महिला चीखी थी. उसने कहा कि उसने खिल्लो की हत्या कर दी. ब्लैकमेल कर रहा था. घबराए होटल कर्मचारी के हाथ-पैर फूल गये. उसने खून से लथपथ खिल्लो को देखकर तत्काल सूचना डायल 112 पर दी. जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची.

बैग में पेपर स्प्रे भी मिला: डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि वारदात के बाद महिला कमरे से बाहर आई और होटल कर्मचारियों को बताया था कि हत्या कर दी है. यह सुनकर कर्मचारी घबराया और कमरे में गया तो हैरान रह गया. उसने पुलिस को सूचना दी. जिस पर पुलिस ने कमरे से महिला को हिरासत में लिया. महिला नर्स है. उससे पूछताछ की तो पहले वह कुछ नहीं बोल रही थी. पुलिस को लगा कि उसने हथौड़े से प्रहार करके हत्या की है. जब मृतक खिल्लो का शव उठाया तो गले पर कट का निशान दिखा. जिस पर महिला से पूछा तो उसने बताया कि सर्जिकल ब्लेड से गला काटा है. उसके बैग में पेपर स्प्रे भी मिला. महिला ने हत्या करके सर्जिकल ब्लेड कमरे से बाहर फेंक दिया था. उसने मोबाइल भी तोड़ दिया था.

फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य: डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि युवक की हत्या में हिरासत में ली गई महिला के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. पुलिस ने होटल का डीवीआर भी कब्जे में लिया है. जिसमें महिला और खिल्लो के होटल में आने का फुटेज है. हत्या के बाद महिला कमरे से बाहर आई, यह फुटेज भी है. कमरे में चारों तरफ खून फैला था. खिल्लो का खून महिला के कपड़ों पर भी लगा मिला है. सभी साक्ष्य कब्जे में लिए हैं. जिनकी जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला करेगी. सर्जिकल ब्लेड और हथौड़ा दोनों बरामद कर लिए हैं. इसके साथ ही दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई है. जिससे यह पता चलेगा कि किसने किसे फोन करके बुलाया था. खिल्लो के दो मोबाइल मिले हैं. जिसमें एक टूटा हुआ है. सही मोबाइल में भी मृतक और महिला के फोटोज मिले हैं.

महिला बोली, जीना कर दिया था दुश्वार: डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि महिला ने पूछताछ में हत्या की वजह ब्लैकमेल करना बताई है. महिला का आरोप है कि खिल्लो ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था. उसे ब्लैकमेल करता था. मैं विवाहित हूं. खिल्लो रिश्ते में मामा लगता था. उसका हमउम्र था. बचपन में घर पर ही रहा था. उसे और उसके भाई को मेरे परिवार ने पाला था. खिल्लो टाइल्स और पत्थर लगाने का काम करता था. मैंने उससे दूर जाना चाहती थी.
दो माह पहले भी खिल्लो उसे इस होटल में लेकर आया था. उसने तब ही उसके वीडियो बनाए और ब्लैकमेल करने लगा. दोनों के बीच अवैध संबंध थे. मगर, खिल्लो अब ब्लैकमेल कर रहा था. मेरे दो बच्चे हैं. एक बच्चा चार साल और दूसरा करीब पांच माह का है.

सोच लिया था आज खेल खत्म कर देगी: पुलिस की पूछताछ में महिला ने बताया कि खिल्लो के ब्लैकमेल करने से परेशान थी. उसे खूब समझाया था कि ऐसा ना करे. शादीशुदा हूं. मेरी जिंदगी बर्बाद मत कर. मगर, खिल्लो कुछ सुनने को तैयार नहीं था. लगातार पति को अश्लील वीडियो और फोटो भेजने की धमकी दे रहा था. जिससे तंग आ चुकी थी. इसलिए, पहले से खिल्लो की हत्या की तैयारी कर उसके साथ आई थी. जब बीयर पीने के बाद खिल्लो ने जबरन संबंध बनाने का प्रयास किया तो सर्जिकल ब्लेड से खिल्लो की गर्दन पर प्रहार किया. जब उसके गले से खून की धार बहने लगी तो खिल्लो पलंग से जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद हथौड़े से उसके सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार किए. उसका मोबाइल भी फेंक दिया. हथौड़ा और सर्जिकल ब्लेड बैग में छिपाकर लाई थी.

भाई ने सुबह बोला था, 20 अप्रैल को रुपये भेजगा: मृतक खिल्ला के बडे भाई अजय ने मलपुरा थाना में महिला के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है. अजय ने पुलिस को बताया कि भाई खिल्लो दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था. उससे शुक्रवार सुबह ही बात हुई थी. उसने कहा था कि दिल्ली में है. 20 अप्रैल को रुपये भेजेगा. इसके बाद दोपहर में खिल्लो की हत्या की जानकारी मिली तो हैरान रह गया.

होटल संचालक पर मुकदमा : एसीपी सैंया डॉ. सुकन्या शर्मा ने बताया कि होटल इटौरा निवासी गोपीचंद का है. जिसे किराए पर टूंडला निवासी जगवीर ने लिया था. होटल के बारे स्थानीय लोगों ने भी कई शिकायत की हैं. होटल में अनैतिक कार्य और देह व्यापार की बात सामने आई है. होटल में घंटे के हिसाब से कपल को किराए पर कमरे दिए जाते थे. 500 रुपये घंटे के हिसाब से कमरे किराये पर दिए जाते हैं. इसलिए, यहां पर दिनभर युवक और युवतियों का आना जाना लगा रहता था. होटल संचालक जगवीर हिरासत में लिया है. उसके खिलाफ देह व्यापार करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है.

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