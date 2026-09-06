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श्रावस्ती में नाबालिग को दिनदहाड़े भगा ले गया प्रेमी, मेडिकल जांच के लिए ले जा रहे थे परिजन

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर किशोरी को बरामद कर लिया है. फरार आरोपी की तलाश की जा रही है.

पुलिस ने किशोरी को किया बरामद.
पुलिस ने किशोरी को किया बरामद. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 8:14 PM IST

2 Min Read
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श्रावस्ती : गिलौला थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय दलित किशोरी को जबरन बाइक पर बैठाकर ले जाने का मामला सामने आया है. किशोरी के परिजनों का आरोप है कि मेडिकल जांच और कोर्ट की प्रक्रिया के लिए भिनगा ले जाया जा रहा था. इसी दौरान गांव का युवक 3-4 लोगों के साथ आया और किशोरी को जबरन अपने साथ ले गया.

किशोरी की मां ने एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है. हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटे में किशोरी को बरामद कर लिया. घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात कही जा रही है, हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

किशोरी की मां ने बताया कि 2 सितंबर को गांव का युवक उनकी 17 वर्षीय बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया था. इस मामले में गिलौला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किशोरी को बरामद कर लिया था. तीन सितंबर को आरोपी के खिलाफ अपहरण और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

परिजनों का आरोप है कि किशोरी को मेडिकल परीक्षण और न्यायालय से संबंधित प्रक्रिया के लिए पांच सितंबर को भिनगा ले जाना था. इसी दौरान लालपुर चौराहे के पास मुख्य आरोपी समेत तीन-चार लोगों ने कथित तौर पर किशोरी को जबरन अपने कब्जे में ले लिया और बाइक पर बैठाकर वहां से फरार हो गए. घटना के बाद किशोरी के परिजनों ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

उनका आरोप है कि नाबालिग किशोरी संवेदनशील कानूनी प्रक्रिया से गुजर रही थी, ऐसे में उसकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी अथवा महिला पुलिसकर्मी का साथ होना जरूरी था. परिजनों का दावा है कि मौके पर पुलिस सुरक्षा मौजूद नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने किशोरी को दोबारा अपने साथ ले लिया.
किशोरी की मां ने पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी से तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

उन्होंने आरोपी युवक और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर किशोरी को सकुशल बरामद कराने की गुहार लगाई है. वहीं, सीओ इकौना आलोक कुमार सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद किया जा चुका है. किशोरी को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है. मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.

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