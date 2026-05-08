जयमाल में पहुंचे प्रेमी पर टूट पड़े घराती-बाराती, दुल्हन बोली- हमको मारिए, इन्हें नहीं
प्रेमी को पिटाई शुरू कर दी, लेकिन तभी दुल्हन मंडप से दौड़ते हुए पहुंची और प्रेमी को बचाते हुए बोली, हमको मारिए, इनको नहीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 8:43 PM IST
वाराणसी: लोहता थाना क्षेत्र के गांव में गुरुवार रात एक शादी समारोह उस समय हाईवोल्टेज ड्रामे में बदल गया, जब जयमाल के दौरान दुल्हन का प्रेमी अचानक बारात में पहुंच गया. प्रेमी को देखते ही मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी, लेकिन तभी दुल्हन मंडप से दौड़ते हुए पहुंची और प्रेमी को बचाते हुए बोली, हमको मारिए, इनको नहीं.
दुल्हन की यह बात सुनकर मौके पर मौजूद लोग और दूल्हा पक्ष भी हैरान रह गए. वही, विवाद बढ़ता देख दूल्हा पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया और बिना विवाह के ही बारात वापस लौट गई. यह बात क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है. प्रेमी एवं युवती दोनों की थाने में पंचायत चली.
बताया जा रहा है कि युवती की शादी रोहित कुमार से तय थी. इसी बीच भटौली निवासी प्रेमी शादी समारोह में पहुंच गया. प्रेमी की शादी समारोह में पहुंचने पर लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी. युवती को जैसे ही ये ख़बर लगी, प्रेमी का बचाव करने पहुंच गई. इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई.
युवती के पिता ने चौकी में शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि घटना की वजह से परिवार को आर्थिक और सामाजिक नुकसान उठाना पड़ा है. वहीं, युवती और लड़के ने संयुक्त प्रार्थना पत्र देकर पुलिस को बताया कि दोनों लंबे समय से एक-दूसरे से प्रेम करते हैं और अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं. उनका आरोप था कि युवती की शादी उसकी इच्छा के खिलाफ कराई जा रही थी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए चौकी प्रभारी मोहम्मद परवेज के समक्ष दोनों पक्षों ने समझौता किया. सहमति बनने के बाद शुक्रवार 8 मई को दोनों की मंदिर में शादी कराई गई, जबकि 11 मई 2026 को कोर्ट मैरिज कराने का निर्णय लिया गया है. घटना के बाद गांव में पूरे दिन इस फिल्मी लव स्टोरी की चर्चा हो रही है. शादी में पहुंचे मेहमानों के लिए यह रात किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं रही.