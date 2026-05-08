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जयमाल में पहुंचे प्रेमी पर टूट पड़े घराती-बाराती, दुल्हन बोली- हमको मारिए, इन्हें नहीं

जयमाल में पहुंचे प्रेमी पर टूट पड़े, दुल्हन बोली- हमको मारिए, इन्हें नहीं. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: लोहता थाना क्षेत्र के गांव में गुरुवार रात एक शादी समारोह उस समय हाईवोल्टेज ड्रामे में बदल गया, जब जयमाल के दौरान दुल्हन का प्रेमी अचानक बारात में पहुंच गया. प्रेमी को देखते ही मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी, लेकिन तभी दुल्हन मंडप से दौड़ते हुए पहुंची और प्रेमी को बचाते हुए बोली, हमको मारिए, इनको नहीं. दुल्हन की यह बात सुनकर मौके पर मौजूद लोग और दूल्हा पक्ष भी हैरान रह गए. वही, विवाद बढ़ता देख दूल्हा पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया और बिना विवाह के ही बारात वापस लौट गई. यह बात क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है. प्रेमी एवं युवती दोनों की थाने में पंचायत चली. बताया जा रहा है कि युवती की शादी रोहित कुमार से तय थी. इसी बीच भटौली निवासी प्रेमी शादी समारोह में पहुंच गया. प्रेमी की शादी समारोह में पहुंचने पर लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी. युवती को जैसे ही ये ख़बर लगी, प्रेमी का बचाव करने पहुंच गई. इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई.