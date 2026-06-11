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आगरा में एक-दूसरे का हाथ थामे प्रेमी युगल ने यमुना नदी में लगाई छलांग, गोताखोरों ने बचाया

प्रेमिका शादीशुदा है और परिजनों ने एक दिन पहले ही ट्रांस यमुना थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई थी.

प्रेमी प्रमिका को गोताखोरों ने बचाया.
प्रेमी प्रमिका को गोताखोरों ने बचाया. (Photo Credit; Agra Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 10:53 PM IST

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आगरा : एत्मादउद्दौला थाना क्षेत्र स्थित जवाहर पुल से गुरुवार देर शाम एक युवती और युवक ने यमुना नदी में छलांग लगा दी. राहगीरों ने शोर मचा दिया, जिससे मौके पर भीड़ जमा हो गई. यह देखकर यमुना नदी के किनारे मौजूद गोताखोरों ने दोनों को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी और डूबने से बचा लिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि प्रेम संबंध के चलते दोनों ने आत्मघाती कदम उठाया था. दोनों के परिजनों को बुलाया गया है.

गुरुवार देर शाम छह बजे युवक और युवती एक-दूसरे का हाथ पकड़े कुछ देर तक जवाहर पुल पर खड़े थे. वहां से गुजर रहे राहगीर कुछ समझ नहीं पाये. अचानक युवक और युवती एक-दूसरे का हाथ पकड़कर जवाहर पुल की रेलिंग पर चढ़ गए और यमुना नदी में छलांग लगा दी. यह देखकर पुल से गुजर रहे राहगीर सन्न रह गए. लोगों ने शोर मचा दिया. शोर सुनकर यमुना किनारे मौजूद स्थानीय गोताखोरों ने बिना देरी किए यमुना नदी में कूद गए.

गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद युवक और युवती को सुरक्षित यमुना नदी से बाहर निकाला. एत्मादउद्दौला थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि स्थानीय गोताखोरों ने यमुना नदी में छलांग लगाने वाले युवक और युवती को सकुशल बाहर निकाल लिया. युवक और युवती को थाना पर ले जाकर पूछताछ की गई. दोनों के परिजनों को थाने पर बुलाया गया है. युवती के परिजनों ने एक दिन पहले ही ट्रांस यमुना थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की जानकारी सामने आई है. युवती शादीशुदा है.

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