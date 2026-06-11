ETV Bharat / state

आगरा में एक-दूसरे का हाथ थामे प्रेमी युगल ने यमुना नदी में लगाई छलांग, गोताखोरों ने बचाया

आगरा : एत्मादउद्दौला थाना क्षेत्र स्थित जवाहर पुल से गुरुवार देर शाम एक युवती और युवक ने यमुना नदी में छलांग लगा दी. राहगीरों ने शोर मचा दिया, जिससे मौके पर भीड़ जमा हो गई. यह देखकर यमुना नदी के किनारे मौजूद गोताखोरों ने दोनों को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी और डूबने से बचा लिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि प्रेम संबंध के चलते दोनों ने आत्मघाती कदम उठाया था. दोनों के परिजनों को बुलाया गया है.

गुरुवार देर शाम छह बजे युवक और युवती एक-दूसरे का हाथ पकड़े कुछ देर तक जवाहर पुल पर खड़े थे. वहां से गुजर रहे राहगीर कुछ समझ नहीं पाये. अचानक युवक और युवती एक-दूसरे का हाथ पकड़कर जवाहर पुल की रेलिंग पर चढ़ गए और यमुना नदी में छलांग लगा दी. यह देखकर पुल से गुजर रहे राहगीर सन्न रह गए. लोगों ने शोर मचा दिया. शोर सुनकर यमुना किनारे मौजूद स्थानीय गोताखोरों ने बिना देरी किए यमुना नदी में कूद गए.