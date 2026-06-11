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सिकंदराबाद के होटल में प्रेमी युवक ने खाया जहरीला पदार्थ; युवती की मौत, युवक गंभीर

सिकंदराबाद के होटल में प्रेमी युवक ने खाया जहरीला पदार्थ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर: सिकंदराबाद के एक होटल में प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खा लिया. युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों गौतमबुद्ध नगर जिले के जारचा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की है. सीओ सिकंदराबाद भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस को डायल 112 पर सूचना मिली थी कि थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के एक होटल में एक युवक और युवती ने जहर खा लिया है. सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची. होटल के कमरे में युवती मृत अवस्था में पाई गई. पुरुष को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शुरुआती जांच में यह तथ्य पता चला है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था. दोनों ही जनपद गौतमबुद्ध नगर के थाना जारचा क्षेत्र के रहने वाले है. सीओ सिकंदराबाद भास्कर कुमार मिश्रा. (Video Credit: ETV Bharat)