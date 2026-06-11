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सिकंदराबाद के होटल में प्रेमी युवक ने खाया जहरीला पदार्थ; युवती की मौत, युवक गंभीर

जांच में पता चला है कि दोनों में प्रेम प्रसंग था. दोनों ही जनपद गौतमबुद्ध नगर के थाना जारचा क्षेत्र के रहने वाले है.

सिकंदराबाद के होटल में प्रेमी युवक ने खाया जहरीला पदार्थ.
सिकंदराबाद के होटल में प्रेमी युवक ने खाया जहरीला पदार्थ. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 7:30 AM IST

2 Min Read
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बुलंदशहर: सिकंदराबाद के एक होटल में प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खा लिया. युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों गौतमबुद्ध नगर जिले के जारचा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की है.

सीओ सिकंदराबाद भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस को डायल 112 पर सूचना मिली थी कि थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के एक होटल में एक युवक और युवती ने जहर खा लिया है. सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची.

होटल के कमरे में युवती मृत अवस्था में पाई गई. पुरुष को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शुरुआती जांच में यह तथ्य पता चला है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था. दोनों ही जनपद गौतमबुद्ध नगर के थाना जारचा क्षेत्र के रहने वाले है.

सीओ सिकंदराबाद भास्कर कुमार मिश्रा. (Video Credit: ETV Bharat)

फिलहाल, मृतक युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. वहीं, होटल संचालक अरुण ने बताया कि दोनों बुधवार को सुबह करीब 10 बजे होटल पहुंचे थे.

इसी दौरान दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया. जब होटल स्टाफ कमरे में पहुंचे, तो युवती का शव बेड पर पड़ा मिला. होटल संचालक ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस को मौके से एक संदिग्ध जहरीले पदार्थ की शीशी मिली है. पुलिस इस मामले में हर एंगल की बारीकी से जांच कर रही है.

होटल संचालक अरुण का कहना है कि यह दोनों करीब 10 बजे आए. कुछ देर बाद सफाईवाला सफाई करने के लिए रूम में गया था. जब उसने रूम का दरवाजा खोला तो रूम में लड़की आधी बेड के ऊपर थी आधी बेड के नीचे थी.

सफाई वाले लड़के ने यह जानकारी मुझे दी, तो मैंने कहा कि जगाकर देख लो. कभी सो रही होगी या कोई दिक्कत हो रही हो. जब वह नहीं उठी तो मैंने जाकर देखा. तुरंत इस बात की जानकारी 112 पर कॉल करके पुलिस को दी.

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