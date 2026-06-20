बरेली में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या; शादी का विरोध करने पर उठाया कदम, पुलिस जांच में जुटी
एसपी ग्रामीण नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि लगभग दोपहर तीन बजे सूचना मिली कि एक युवक और युवती ने सुसाइड कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 10:39 PM IST
बरेली : जिले के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में शनिवार को एक प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली. इस घटना में युवती की मौत मौके पर हो गई और प्रेमी ने निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.
एसपी ग्रामीण नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि लगभग दोपहर तीन बजे सूचना मिली कि एक युवक और युवती ने सुसाइड कर लिया है. इसके बाद युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत होने की सूचना प्राप्त हुई. दोनों मृतक सजातीय हैं. पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरने के बाद कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.
जानकारी के अनुसार, भोजीपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती (18) और युवक (21) के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था. दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिजनों ने इस संबंध का विरोध किया था.
शनिवार सुबह युवती युवक के घर पहुंची. इसके बाद दोनों गांव से बाहर खेतों की ओर चले गए. कुछ समय बाद दोनों की हालत बिगड़ने की सूचना मिली. जब तक लोग मौके पर पहुंचे, युवती की मौत हो चुकी थी. गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने भी दम तोड़ दिया.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस ने बताया कि युवक-युवती के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है. युवक-युवती का आपस में प्रेम प्रसंग भी था, फिलहाल मामले में कार्रवाई जारी है.
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