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बांदा में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या, मंदिर के पास मिले दोनों के शव

बांदा: जिले में एक प्रेमी युगल का गांव के बाहर खेत में शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया. युवती चित्रकूट तो युवक बांदा जिले का रहने वाला था. दोनों के बीच पिछले लगभग 1 साल से प्रेम संबंध बताया जा रहा है. उनकी शादी की भी बात चल रही थी. युवती शुक्रवार को बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी और तब से गायब थी. पुलिस के मुताबिक, दोनों ने खुदकुशी की है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

बांदा में प्रेमी युगल ने की खुदकुशी. (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें कि पूरा मामला कमासिन थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव के प्राचीन सिंहवाहिनी देवी मंदिर के पास का है. शनिवार की देर रात ग्रामीणों ने एक युवक व युवती के यहां पर शव पड़े देखे. जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई. दोनों की पहचान भी हो गई. पता चला कि युवक का नाम शत्रुघ्न है, जो इसी क्षेत्र के जगऊटोला गांव का रहने वाला है. वहीं युवती का नाम राजमणि है, जो चित्रकूट जिले के पहाड़ी क्षेत्र के वंशीपुर गांव की रहने वाली है.