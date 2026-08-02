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बांदा में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या, मंदिर के पास मिले दोनों के शव

युवती चित्रकूट की तो युवक बांदा का रहने वाला, कारणों की जांच में जुटी पुलिस

बांदा में प्रेमी युगल ने की खुदकुशी.
बांदा में प्रेमी युगल ने की खुदकुशी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 7:55 PM IST

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बांदा: जिले में एक प्रेमी युगल का गांव के बाहर खेत में शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया. युवती चित्रकूट तो युवक बांदा जिले का रहने वाला था. दोनों के बीच पिछले लगभग 1 साल से प्रेम संबंध बताया जा रहा है. उनकी शादी की भी बात चल रही थी. युवती शुक्रवार को बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी और तब से गायब थी. पुलिस के मुताबिक, दोनों ने खुदकुशी की है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

बांदा में प्रेमी युगल ने की खुदकुशी. (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें कि पूरा मामला कमासिन थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव के प्राचीन सिंहवाहिनी देवी मंदिर के पास का है. शनिवार की देर रात ग्रामीणों ने एक युवक व युवती के यहां पर शव पड़े देखे. जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई. दोनों की पहचान भी हो गई. पता चला कि युवक का नाम शत्रुघ्न है, जो इसी क्षेत्र के जगऊटोला गांव का रहने वाला है. वहीं युवती का नाम राजमणि है, जो चित्रकूट जिले के पहाड़ी क्षेत्र के वंशीपुर गांव की रहने वाली है.

सूचना पर युवती की मां बिजमा भी पहुंची. उसने बताया कि शत्रुघ्न उनकी ही जाति का था और पिछले एक साल से बेटी से प्रेम संबंध था. दोनों की शादी की भी बात चल रही थी. कहा कि जानकारी नहीं है कि शत्रुघ्न और बेटी ने खुद से जहर खाया है या फिर उन्हें किसी ने मार दिया है.

घटना के संबंध में सीओ कृष्णकांत त्रिपाठी ने बताया कि युवक व युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है. पुलिस की जांच पता चला है कि दोनों का आपस में प्रेम संबंध था और युवती चित्रकूट की रहने वाली थी. बरहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में प्रेमिका के लिए पत्नी की हत्या, शव को गोमती नदी में बहाया, 10 लाख के जेवर और कार बरामद

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