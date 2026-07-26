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लखनऊ में प्रेमी युगल ने किया सुसाइड; कमरे में मिला दोनों का शव, घरवाले शादी को नहीं थे तैयार

एसीपी रिषभ यादव ने बताया कि शनिवार रात करीब 1 बजे सूचना मिली कि दोनों ने आत्महत्या कर लिया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 3:32 PM IST

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लखनऊ : पीजीआई थाना क्षेत्र में एक लड़के और लड़की ने आत्महत्या कर ली. दोनों का शव शनिवार को एक कमरे में मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच लगभग तीन वर्ष से प्रेम संबंध था. दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिजन तैयार नहीं थे. मौके पर पहुंचे परिजनों ने पीजीआई पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

गोसाईंगंज एसीपी रिषभ यादव ने बताया कि शनिवार रात करीब 1 बजे सूचना मिली कि थाना पीजीआई में एक लड़का और लड़की ने आत्महत्या कर ली है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि शाहजहांपुर निवासी युवक और नोयडा की रहने वाली युवती (18) ने कमरे में सुसाइड कर लिया है. उन्होंने बताया कि दोनों पीजीआई थाना क्षेत्र में किराये के मकान में रह रहे थे. मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है.

मृतक युवक के परिजनों ने बताया कि दोनों के बीच में प्रेम संबंध में थे. दोनों आपस में शादी करना चाहते थे. लेकिन, परिजन शादी के लिए सहमत नहीं थे. परिजनों ने बताया कि युवक बीती 23 जुलाई को घर से अहमदाबाद जाने की बात कह कर गया था, लेकिन अहमदाबाद न जाकर नोयडा चला गया, जहां से लड़का और लड़की दोनों घर से भाग कर अयोध्या पहुंचे.

परिजनों ने बताया कि तलाश करने पर लड़के ने अयोध्या में होने की बात कही थी. जिस पर लड़के की मां और भाई अयोध्या पहुंचे और दोनों को साथ लेकर इटावा जा रहे थे. कानपुर स्टेशन से ट्रेन बदलने के दौरान दोनों मौके से भाग कर लखनऊ स्थित अपने घर पहुंच गये. परिजनों ने इटावा से वापस आकर देखा तो दोनों ने आत्महत्या कर ली थी.

यह भी पढ़ें : कानपुर में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या; अंदर से बंद था होटल का कमरा, पुलिस सुसाइड के कारण का पता लगाने में जुटी

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प्रेमी युगल ने सुसाइड किया
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