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कानपुर में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या; अंदर से बंद था होटल का कमरा, पुलिस सुसाइड के कारण का पता लगाने में जुटी

एसीपी कलक्टरगंज आनंद ओझा ने बताया कि शनिवार शाम करीब 4:30 बजे थाने पर सूचना मिली थी.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 9:36 PM IST

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कानपुर : जिले के थाना कलक्टरगंज क्षेत्र में दर्दनाक घटना सामने आई है. शनिवार को एक होटल में प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली. जानकारी के बाद होटल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है और घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है.

एसीपी कलक्टरगंज आनंद ओझा ने बताया कि शनिवार शाम करीब 4:30 बजे थाने पर सूचना मिली थी कि होटल सूर्या में एक युवक और युवती ने आत्महत्या कर ली है और उनकी स्थिति गंभीर है.

उन्होंने बताया कि सूचना पर इंस्पेक्टर कलक्टरगंज ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. दोनों की उम्र लगभग 33 वर्ष थी.

उन्होंने बताया कि पूछताछ में पता चला कि शनिवार दोपहर 12 बजे दोनों ने होटल में प्रवेश किया था, जिसके बाद से कमरा अंदर से बंद था. उन्होंने बताया कि होटल के रिकॉर्ड से मृतक युवक की पहचान फतेहपुर निवासी दिग्विजय सिंह और मृतका की पहचान उन्नाव निवासी के रूप में होने की पुष्टि हुई है.

उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने बताया कि पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में दोनों के पहले से शादीशुदा होने की बात सामने आई है. फिलहाल पुलिस मामले की अन्य पहलुओं से जांच कर रही है और घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है.


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