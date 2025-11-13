ETV Bharat / state

चंदौली में बेहोशी की हालत में मिले प्रेमी युगल, इलाज के दौरान किशोरी ने दम तोड़ा; युवक अस्पताल में भर्ती, परिजन कर रहे थे शादी का विरोध

चंदौली : चकिया थाना क्षेत्र के दीरेहू पहाड़ी पर प्रेमी युगल ने आत्महत्या का प्रयास किया. गुरुवार को वाराणसी ट्राॅमा सेंटर में इलाज के दौरान किशोरी की मौत हो गई, वहीं युवक की हालत गंभीर है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है. युवक पहले जेल भी जा चुका है.

पुलिस के मुताबिक, चकिया थाना क्षेत्र के दीरेहू पहाड़ी पर गुरुवार की सुबह एक प्रेमी युगल बेहोशी की हालत में मिले. सुबह सैर करने निकले युवकों ने जब दोनों को देखा तो इसकी सूचना चकिया कोतवाली पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अचेत अवस्था में पहले जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसके बाद हालत गंभीर होने पर वाराणसी ट्राॅमा सेंटर रेफर कर दिया. इलाज के दौरान किशोरी की मौत हो गई, वहीं युवक की हालत गंभीर बनी हुई है.