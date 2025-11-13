चंदौली में बेहोशी की हालत में मिले प्रेमी युगल, इलाज के दौरान किशोरी ने दम तोड़ा; युवक अस्पताल में भर्ती, परिजन कर रहे थे शादी का विरोध

ETV Bharat / state

चकिया के क्षेत्राधिकारी रघुराज ने बताया कि दोनों लंबे समय से रिलेशनशिप में थे.

चंदौली : चकिया थाना क्षेत्र के दीरेहू पहाड़ी पर प्रेमी युगल ने आत्महत्या का प्रयास किया. गुरुवार को वाराणसी ट्राॅमा सेंटर में इलाज के दौरान किशोरी की मौत हो गई, वहीं युवक की हालत गंभीर है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है. युवक पहले जेल भी जा चुका है.

पुलिस के मुताबिक, चकिया थाना क्षेत्र के दीरेहू पहाड़ी पर गुरुवार की सुबह एक प्रेमी युगल बेहोशी की हालत में मिले. सुबह सैर करने निकले युवकों ने जब दोनों को देखा तो इसकी सूचना चकिया कोतवाली पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अचेत अवस्था में पहले जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसके बाद हालत गंभीर होने पर वाराणसी ट्राॅमा सेंटर रेफर कर दिया. इलाज के दौरान किशोरी की मौत हो गई, वहीं युवक की हालत गंभीर बनी हुई है.



चकिया के क्षेत्राधिकारी रघुराज ने बताया कि दोनों लंबे समय से रिलेशनशिप में थे और जब उनके परिवारों ने उनकी शादी का विरोध किया तो उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया. सूचना मिलने पर पुलिस उन्हें चकिया के जिला संयुक्त अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई, जबकि युवक का इलाज जारी है.

पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था. परिजनों की रजामंदी न होने से दोनों तनाव में थे. युवक राज पूर्व में किशोरी को भगाकर ले गया था, जिस पर परिजनों ने तहरीर दी थी और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, वह जेल भी गया था. फिलहाल किशोरी के शव को कब्जे में लेकर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है.

