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मिर्जापुर में प्रेमिका की हत्या कर प्रेमी ने किया सुसाइड, गेहूं के खेत में मिला था महिला का शव

प्रेमी ने रविवार की रात प्रेमिका की हत्या कर फरार हो गया था. मंगलवार को रेलवे ट्रैक पर प्रेमी का शव पड़ा मिला.

रेलवे ट्रैक पर मिला था शव.
रेलवे ट्रैक पर मिला था शव. (Photo Credit; Mirzapur Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 10:26 PM IST

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मिर्जापुर : अहरौरा क्षेत्र के बरही गांव में हुए महिला हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है. महिला का हत्यारा प्रेमी नागेंद्र कोल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है. सक्तेशगढ़ के पास रेलवे ट्रैक पर नागेंद्र का शव मिला है. नागेंद्र ने रविवार रात को प्रेमिका की हत्या कर शव गेंहू के खेत में फेंक कर फरार हो गया था. मंगलवार को नागेंद्र शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई.

दरअसल, नागेंद्र कोल और रेखा देवी बरही गांव के रहने वाले थे. दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे. प्रेमी नागेंद्र कोल रविवार के रात रेखा देवी को घर से बुलाया और हत्या कर गेहूं के खेत में शव छोड़कर फरार हो गया था. सोमवार को रेखा देवी का शव मिला था. मृतका महिला के देवर की तहरीर पर पुलिस ने नागेंद्र कोल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. दूसरे दिन यानी मंगलवार को प्रेमी नागेंद्र कोल पुलिस और मृतक महिला के परिजनों के डर के कारण ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है.

पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने हत्या के खुलासे के लिए तीन टीमों का गठन किया था. पुलिस की जांच में पाया गया कि हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला है. पुलिस नागेंद्र के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है. चुनार सीओ मंजरी राव ने बताया कि नागेंद्र कोल हत्या का वांछित था, जिसका शव मिला है. पहचान होने पर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

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