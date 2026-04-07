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मिर्जापुर में प्रेमिका की हत्या कर प्रेमी ने किया सुसाइड, गेहूं के खेत में मिला था महिला का शव

मिर्जापुर : अहरौरा क्षेत्र के बरही गांव में हुए महिला हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है. महिला का हत्यारा प्रेमी नागेंद्र कोल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है. सक्तेशगढ़ के पास रेलवे ट्रैक पर नागेंद्र का शव मिला है. नागेंद्र ने रविवार रात को प्रेमिका की हत्या कर शव गेंहू के खेत में फेंक कर फरार हो गया था. मंगलवार को नागेंद्र शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई.

दरअसल, नागेंद्र कोल और रेखा देवी बरही गांव के रहने वाले थे. दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे. प्रेमी नागेंद्र कोल रविवार के रात रेखा देवी को घर से बुलाया और हत्या कर गेहूं के खेत में शव छोड़कर फरार हो गया था. सोमवार को रेखा देवी का शव मिला था. मृतका महिला के देवर की तहरीर पर पुलिस ने नागेंद्र कोल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. दूसरे दिन यानी मंगलवार को प्रेमी नागेंद्र कोल पुलिस और मृतक महिला के परिजनों के डर के कारण ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है.