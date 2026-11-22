ETV Bharat / state

धौलपुर में प्रेमी का हाई वोल्टेज ड्रामा, शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक

मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: मनिया थाना क्षेत्र में रविवार को उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा हो गया, जब एक प्रेमी युवती के प्यार में मोबाइल टावर पर चढ़ गया. सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. युवक लड़की से शादी करने की जिद पर अड़ा हुआ है. पुलिस द्वारा युवक से समझाइश की जा रही है. लेकिन युवक शादी के लिए लड़की को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ गया है.