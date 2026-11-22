धौलपुर में प्रेमी का हाई वोल्टेज ड्रामा, शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक
सीओ खलील अहमद ने बताया-युवक के परिजनों को भी मौके पर बुला लिया है. समझाइश करने की कोशिश कर रहे हैं.
Published : November 22, 2026 at 12:06 PM IST
धौलपुर: मनिया थाना क्षेत्र में रविवार को उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा हो गया, जब एक प्रेमी युवती के प्यार में मोबाइल टावर पर चढ़ गया. सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. युवक लड़की से शादी करने की जिद पर अड़ा हुआ है. पुलिस द्वारा युवक से समझाइश की जा रही है. लेकिन युवक शादी के लिए लड़की को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ गया है.
प्रेम प्रसंग के चलते टावर पर चढ़ा युवक: सीओ खलील अहमद ने बताया- प्रेम प्रसंग के चलते युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा है. युवक के परिजनों को भी मौके पर बुला लिया है. समझाइश करने की कोशिश कर रहे हैं. 22 वर्षीय युवक किसी लड़की से प्यार करता था. युवक का गत दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था.
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युवती का रिश्ता दूसरी जगह तय होने से खफा था युवक: ग्रामीणों ने बताया युवती का रिश्ता दूसरी जगह तय हो गया और उसने युवक से शादी करने से इनकार कर दिया. कुछ दिनों में युवती की शादी भी होने वाली है. इस बात से खफा होकर युवक पड़ोसी गांव पहुंच गया और मोबाइल टावर पर चढ़ गया. घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को हुई तो हड़कंप मच गया. मौके पर हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा हो गया है.
युवती को बुलाने की शर्त पर अड़ा युवक: पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं. युवक ने मौके पर युवती को बुलाने और शादी कराने की शर्त रख दी है. आसपास के लोगों की भारी तादाद में भीड़ जमा हो गई है. युवक से मोबाइल पर पुलिस और परिजन बात कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन युवक मोबाइल टावर से उतरने के लिए तैयार नहीं है.
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