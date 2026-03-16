प्रेमिका के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी, बोला- 'शादी करवाओ, वरना अपनी जान दे दूंगा'
प्यार में वीरु बना आकाश, टावर से उतार कर पुलिस ले गई अपने साथ
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 8:20 PM IST
मथुरा: कोसी में प्रेमिका से शादी न होने से नाराज प्रेमी मोबाइल टावर पर चढ़ गया. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने उसे नीचे उतरने को कहा, तो वो कूदकर जान देने की धमकी देने लगा. पुलिस ने युवक को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन युवक अपने जिद पर अड़ा रहा. जिससे आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई.
एसपी देहात सुरेश चंद रावत के अनुसार, गोपाल बाग निवासी आकाश सोमवार को अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा तो उसके परिजनों ने बाहर निकलने नहीं दिया, दरवाजे पर ताला लगा दिया. आकाश प्रेमिका से मिलने की जिद पर मोबाइल टावर पर चढ़ गया और हंगामा करने लगा.
मोबाइल टावर पर चढ़ने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड प्रभारी आलोक कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और टावर पर चढ़ने की कोशिश की तो युवक वहां से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा.
युवक का कहना था कि वो जिस लड़की से प्यार करता है, उसके परिजन शादी करना नहीं चाहते हैं. इसलिए वह टावर पर चढ़कर जान देना चाहता है. इसके बाद पुलिस ने समझा बुझाकर आकाश को नीचे उतारा और कोसी थाने ले जाकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
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