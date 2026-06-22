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200 फिट ऊंचे टावर पर चढ़ा प्रेमी; नाबालिग प्रेमिका से शादी की जिद पर अड़ा

युवक नीचे उतरने से इनकार करता रहा, पुलिस और प्रेमिका के परिजन मौके ने काफी मशक्कत के बाद नीचे उतारा.

200 फिट ऊंचे टावर पर चढ़ा प्रेमी
200 फिट ऊंचे टावर पर चढ़ा प्रेमी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 1:50 PM IST

3 Min Read
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रामपुर: भोट थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां अपनी नाबालिग प्रेमिका से शादी करने की जिद में एक युवक करीब 200 फीट ऊंचे बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया. युवक कई घंटों तक टावर पर बैठा रहा और नीचे उतरने से इनकार करता रहा. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रेमिका के परिजन मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया.

वायरल वीडियो रामपुर के थाना भोट क्षेत्र के संकरा गांव स्थित नैनीताल हाईवे किनारे लगे बीएसएनएल टावर का बताया जा रहा है. जहां रविवार सुबह एक युवक अचानक करीब 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया. टावर पर चढ़ने के बाद युवक ने अपनी नाबालिग प्रेमिका से शादी कराने की मांग रख दी और नीचे उतरने से साफ इनकार कर दिया.


युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही थाना भोट पुलिस और यूपी-112 की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा. इसके बाद पुलिस ने युवती के परिजनों को भी मौके पर बुलाया और बातचीत के जरिए युवक को शांत कराने की कोशिश की.

जानकारी के अनुसार, टावर पर चढ़ने वाला युवक प्रदीप कैमरी थाना क्षेत्र के हरदुआ गांव का रहने वाला है. प्रदीप रुद्रपुर की एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है. वहीं युवती भी अपने परिवार के साथ रुद्रपुर में किराए के मकान में रहती थी. इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई.

बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले तीन वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन युवती नाबालिग होने के कारण उसके परिजन इस रिश्ते और शादी के लिए तैयार नहीं थे. इसी बात से नाराज होकर युवक ने यह कदम उठा लिया और टावर पर चढ़कर शादी कराने की मांग करने लगा. काफी देर तक चले समझाने-बुझाने के बाद पुलिस युवक को सुरक्षित नीचे उतारने में सफल रही. पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है.


थाना प्रभारी अर्जुन सिंह त्यागी के अनुसार युवक के खिलाफ बीएनएस की धारा 221, 226 और 285 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने और आत्महत्या के प्रयास जैसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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